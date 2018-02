Medina ya no es DT de Patria

Luego de la derrota en Jujuy, Ariel Medina dejó de ser el entrenador de Patria; no fue buena la tercera etapa del entrenador chaqueño en el Decano ya que tras 13 partidos, sólo pudo ganar 3, empatar 2 y perder en 8 encuentros quedando Patria en zona de descenso. Ya una vez consumada la derrota ante Altos Hornos Zapla, el destino de de Medina estaba sellado y la realidad indica que ya no será parte del banco formoseño. Las cosas no funcionaron como se pensaba y Patria en la actualidad se encuentra en zona de descenso lo cual hace a la dirigencia buscar otro entrenador con la intención clara de ver si se puede cambiar la situación. Si bien no hay nada confirmado, se habla de nombres como Oscar Gómez o el propio Marcelo Bonetto, un ex entrenador de Patria.