Volvió a sumar de a uno

Un punto logró Patria en su visita a Deportivo Mandiyú en Corrientes luego de empatar 1 a 1 y sumar así su segundo empate consecutivo en lo que fue además el segundo partido con Alejandro Ormos en le banco de suplentes. Diego Romero abrió la cuenta a los 4 minutos del primer tiempo; y Cristian Campozano lo igualó para el Decano cuando iban 13 minutos. El encuentro, válido por la quinta fecha de la Fase Reválida del Federal A, fue dirigido por el chaqueño Hernán Vallejos. A los 4' se juntaron Diego Romero y Álbaro Pavón en la puerta del área, el volante se la devolvió al 10 y este remató bajo sobre el palo derecho del uno para abrir la cuenta. Con mucho vértigo se jugaron los minutos siguientes, y los 11' Ramírez robó en ataque, se la devolvió Basualdo por la izquierda y se metió al área, pero su remate se fue elevado. Pero a los 13', Castillo la tuvo por la izquierda y envió un centro al área, allí ganó Campozano y cabeceó un balón que se metió por arriba para anotar el empate. Bogliotti, por el medio, probó desde afuera tras un buen pase de Julio Sena, pero Del Riego controló en dos tiempos. Luego, a los 23', Álvaro Pavón probó de tiro libre y Del Riego la mandó al córner; en la siguiente Defilippi la envió a otro tiro de esquina tras un remate al área. El partido se volvió muy discutido, en cada pelota, y es por eso que a los 38' recién hubo peligro con un tiro libre de Monje, desde la derecha, que cabeceó desviado Pavón en el área. En el complemento, antes de los 7', Ramírez metió un centro bien pasado que ganó Monje por atrás, la pelota fue al medio y Basualdo -también de cabeza- la envió apenas alto. Uno más tarde, González ejecutó un córner desde la izquierda al segundo palo, la bajó Turus y Blasco terminó sacando debajo del arco. Luego, a los 19' Erivaldo desairó a Martínez con un buen movimiento en el área, pero remató alto; y uno más tarde llegó otro centro de Defilippi que alcanzó a cabecear Campozano pero alto y desviado. Con el partido caliente, Julio Sena ganó en el velocidad y se metió al área sobre la derecha, cayendo sobre la línea de fondo. Pareció falta de Castillo, el árbitro entendió que el delantero se tiró en el área. En la parte final, Fesztein no llegó tras una jugada que peinó Morales y que Monje la envió en forma de centro. Para colmo, a los 42' hubo un agarrón de Monje sobre Barreto que pareció dentro del área, aunque el árbitro dijo que fue afuera, sobre el costado izquierdo. Y a los 44' Sena quedó solo, entrando al área, pero definió al lado del palo izquierdo del uno. Así se fue diluyendo el partido entre la desesperación del dueño de casa y las corridas de Erivaldo y Campozano que insinuaron más de lo que lastimaron. Mandiyú otra vez no pudo ganar en casa, alcanzó a San Jorge en la cima del grupo con 7 puntos aunque la fecha se completará mañana con los otros dos encuentros. El viernes, visitará a Altos Hornos Zapla, en Palpalá. Síntesis: Dep. Mandiyú 1: 1 Cristian Mazzon; 4 Rafael Blasco, 2 Juan Pablo Rodríguez y 6 Juan Carlos Martínez; 8 Nicolás Monje, 5 Álvaro Pavón, 11 Alejandro Bogliotti y 3 Gonzalo Ramírez (A); 10 Diego Romero; 7 Julio Sena y 9 Juan Basualdo. DT: Pablo Suárez. Suplentes: 12 Iván Ifrán, 13 Matías Gómez, 14 Diego Coronel, 15 Manuel Barrios Alfonso, 16 Maximiliano Cáceres, 17 Matías Fesztein (A) y 18 Héctor Morales. Sp. Patria 1: 1 Francisco Del Riego; 4 Claudio Santacruz, 2 Rafael Nicola (A), 6 Franco Turus y 3 Hernán Castillo; 8 Erivaldo (A), 5 Nicolás Cassini, 7 José Defilipi, 11 Joel Barrios Barreto; 10 Nelson González (A); y 9 Cristian Campozano. DT: Alejandro Ormos. Suplentes: 12 Lucas Acevedo, 13 Sebastián Galán, 14 Rodrigo Ramírez, 15 Alfredo Iker, 16 Leandro Altamirano, 17 Hugo Prieto y 18 Matías Romero. Goles: PT 4' Diego Romero (M), 13' Cristian Campozano (SP). Cambios: ST 20' Matías Fesztein x Basualdo (M), 26' Héctor Morales x Romero (M), 28' Hugo Prieto x González (SP), 43' Sebastián Galán x Barreto (SP) y Manuel Barrios Alfonso x Sena (M) y Leandro Altamirano x Erivaldo (SP). Incidencias: No hubo. Árbitro: Hernán Vallejos. Asistentes: Fernando Brillada y Mariana Duré (todos de Resistencia). Cancha: Huracán Corrientes. FUENTE: PRENSA DE MANDIYÚ. SÍNTESIS: PRENSA DE MANDIYÚ. FOTOS: PRENSA DE MANDIYÚ.