Sólo un reto

Antes del partido contra San Jorge, algunas páginas nacionales se hicieron eco de un rumor que afirmaba que el volante central Nicolás Fassino y el entrenador Alejandro Ormos se enfrentaron a golpes de puño, y que eso motivó la salida del primero del plantel. Los implicados dieron sus versiones al sitio web partidario sportivopatria.com y el asunto quedó más que aclarado. Fue inesperado para muchos tener la lista de concentrados para el partido contra San Jorge en las manos y no ver el nombre Nicolás Fassino en ella. Presente en la gran mayoría de cotejos de este torneo, el cordobés protagonizó un encontronazo en la semana con el entrenador del equipo, Alejandro Ormos, que motivó su ausencia este fin de semana. Sin embargo, tras el encuentro que terminó 2-2, los protagonistas se sorprendieron con que muchos portales nacionales afirmaban que entre ambos hubo una pelea que llegó hasta la confrontación física, y que eso motivó la separación definitiva del jugador. Ante esta situación, sportivopatria.com buscó la palabra de Fassino y Ormos para dilucidar y aclarar lo que realmente pasó. La conclusión es la siguiente: - Ormos: El día jueves, haciendo un entrenamiento táctico, le corregí un error motivando, arengando. Y fue cuando el jugador cruzó la línea de respeto. Eso para mí es lo primero, y lo saqué de los concentrados para el partido, nada más que eso. - Fassino: Sí, la situación fue eso. Una discusión en el entrenamiento que quedó ahí nomás. Yo siento que falté al respeto porque él es mi autoridad, pero bueno, se pidió disculpas en el momento y se cerró el tema. Sentí que le tenía que decir unas cosas pero equivoqué la manera. Pero como dije recién, pedí disculpas y quedó todo ahí. - Ormos: A lo mejor (Fassino) se encontró presionado, por algunos motivos, por la situación que estamos viviendo, y por ahí se fue un poco de boca. Pero no más que eso. - Fassino: El entrenador tomó la decisión de sacarme del equipo, que es algo que respeto, porque si alguien le falta al respeto a la autoridad está bien que se tomen estas decisiones. Puso autoridad ante mí y está muy bien. Me sentí mal después, porque yo quiero defender a mis compañeros dentro de la cancha y no sentado en una tribuna. Así que ahora volveré a los entrenamientos e intentaré ganarme un lugar otra vez para volver. Y si no me toca estar apoyaré desde el lugar que me toque, porque estamos en una situación que nadie quiere estar. - Ormos (Sobre el rumor de la pelea de puños): No pasó nada de eso. Nada, nada, nada. Ni cerca, jamás. Así que eso no sé quién lo habrá inventado, pero uno sabe que varios quieren destruir lo que hacemos, y la mejor manera de destruir es mentir. Sembrar algo que no sucedió. Yo soy un hombre que no falto a la verdad, y puedo asegurar que eso no ocurrió nunca. - Fassino: Yo no consumo nada de noticias, pero me pasaron la imagen donde decían que hubo golpes de puños. Pobre gente la que hizo eso. Como afirmaron los protagonistas, el asunto quedó aclarado y dieron pie a pasar la hoja de la situación. Patria tiene poco margen de error, y ambos entienden que esta clase de situaciones no suma a un objetivo que se debe conseguir en conjunto. Por eso, sus cabezas ya se encuentran en el partido contra Juventud Antoniana, una nueva oportunidad de sacar esta desgraciada situación adelante.