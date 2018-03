Complicado y con menos chances

El fin de semana, en la anteúltima fecha de visitante ante el ya descendido Guaraní Antonio Franco de Misiones, Patria se jugará su última carta para poder llegar a la última fecha aun con posibilidades de mantener la categoría en el Federal A. Primero deberá ganar y después esperara que lo acompañen otros resultados. El Decano ya no depende de sí mismo y el fin de semana venidero podría decretarse su descenso al Regional Amateur Federal. Es que sumando aun los tres puntos en tierras coloradas, debe esperar que dos equipos no ganen: uno de ellos es San Lorenzo de Alem de Catamarca no gane ya que el Santo le leva 4 puntos de ventajas a Patria en papelea por no descender y restan nada mas que 6 puntos en juego. Un poco mas arriba está Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay con 5 puntos de ventaja por lo cual en caso de ganar junto a los catamarqueños harán que Patria descienda. Patria acumula desde la llegada de Alejandro Ormos como entrenador un total de 5 partidos invictos pero sólo uno de ellos fue con victoria y los restantes cuatro empates, lo cual llevó a Patria o mejor dicho mantuvo, a no poder salir de la zona del descenso, una situación que en caso de darse sería de alguna manera histórica ya que después de varias temporadas el Federal A estaría representando por la Provincia por al menos un equipo formoseño pero que no sea Patria, es decir, San Martín que obtuvo el ascenso en el pasado y último Federal B de la historia, al menos por las próximas temporadas ya que como se sabe el torneo desaparecerá y se jugará el Regional Amateur.