La combinación perfecta para otra oportunidad

Patria dejó pasar una gran oportunidad de llegar a la fecha final de la Fase Reválida de Federal A con posibilidades mas concretarse de no descender. Aún sigo con posibilidades, es cierto, pero las matemáticas no mienten y esos números indican que el panorama Decano es sumamente complicado. Empezando porque debe ganar o ganar y esperando una combinación perfecta de resultados. En todos los casos de no perder la categoría en la última fecha, forzaría si o sí a un desempate posterior para seguir en el torneo. En la fecha que pasó, ante el ya descendido Guaraní en Misiones, los dirigidos por Alejandro Ormos sabían que San Lorenzo de Alem había perdido y que también Gimnasia de Concepción del Uruguay no sumó puntos; todo esto significaba que Patria, al menos en la fecha, rescatando un empate, no iba a perder la categoría. Restando una sola fecha por jugar, Patria debe recibir a Mandiyú de Corrientes, que ganó en la fecha y así obtuvo 27 sobre 29 puntos ante un Patria que al día de hoy tiene 27 puntos sobre 27 jugados. Lo que quita que en la tabla de hoy ambos estarían perdiendo la categoría. Pero el plus para el Decano, de la misma manera que para los correntinos, es que son rivales directos y con ganar estaría despachando al perdedor al descenso y el que gane deberá esperar una serie de resultados a saber para Patria, que es el caso en particular que es lo que nos interesa: Si Patria pierde: está descendido pase lo que pase con los demás resultados Si Patria empata: tendrá el mismo coeficiente al día de hoy: 1,000 ya que quedará con 28 puntos sobre 28 partidos jugados. Entonces de ser así, Patria también descenderá sin importar los demás resultados. Si Patria gana: sumará 30 puntos sobre 28 partidos disputados lo cual da un coeficiente de 1,071. Dejará en el descenso a Mandiyú lo cual hará que sólo queden dos lugares para perder la categoría. Y en ese caso, además de Patria sólo hay dos equipos mas en la lucha, es decir, dos lugares en descenso para tres elencos o viéndolo de una manera mas positiva, una salvación entre tres equipos. Unión de Villa Krause, San Juan, tiene al día de hoy 29 puntos sobre 27 jugados, es decir, si Patria gana, al Decano le sirve que los sanjuaninos pierdan o bien empaten y forzar un desempate. Pero ese desempate sólo se hará válido si San Lorenzo de Alem de Catamarca pierde ya que así también los catamarqueños quedarán con 30 puntos sobre 28 jugados y el desempate sería un triangular. Claro que si San Lorenzo, que es el mejor posicionado de cara a la última fecha, gana o empata, Patria ya no tendrá chances de nada y perderá la categoría. Un dato mas, que no favorecería a Patria, San Lorenzo enfrenta como local a Huracán de Las Heras, que ya está clasificado a la siguiente Fase. Entonces, repasando, primero Patria debe ganar; luego esperar que San Lorenzo de Alem de Catamarca pierda y que Unión de Villa Krause no logre mas que un empate. En todos los casos, forzaría a un desempate ya sea con ambos o bien sólo con los catamarqueños.