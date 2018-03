"Dolido y muy triste"

El último ídolo Decano, el delantero y goleador Hugo Troche, no escondió su dolor y tristeza por le descenso del equipo al Regional Amateur Federal, “Muy triste por lo que estamos pasando, en la tribuna están nuestra familias e irnos de esta manera es algo muy doloroso, he vivido cosas importantes con esta camiseta y estoy muy dolido y triste, muy mal, miles de cosas por la cabeza me pasan y seguramente llegaré a mi casa y abrazaré a mis hijos que son los que me consienten pero estoy muy triste”, dijo el misionero. “Si ponemos en la balanza de todos los partidos que se nos escaparon hoy habábamos de otra cosa pero toca estar acá, momento difícil y triste para el grupo que dejó todo en cada partido. El último partido que pasamos en este estadio con mis compañeros porque ahora se hará muy largo la espera, los únicos responsables somos nosotros que tratamos sierre de dejar todo, siempre con la frente en alta porque en cada partido dejamos todo para salir de esta situación pero no nos alcanzó”.