La Franja debuta ante San Jorge en Tucumán

Se dio a conocer en las últimas horas el fixture del Federal A en donde San Martín deberá visitar en la primera fecha a San Jorge en Tucumán el 09 de setiembre. En tanto que el primer encuentro como local –la intención es que sea en su cancha- lo tendrá el 15 del mismo mes cuando reciba a Juventud Antoniana de Salta. Foto: Ascenso del Interior Gentileza: Ascenso del Interior #FederalA - Zona 4 - Fecha 1 1ra. fecha - 09/092018 10ma. fecha - 28/10/2018 J.ANTONIANA vs. A.H.ZAPLA A.H.ZAPLA vs. J.ANTONIANA SAN JORGE vs. G. SAN MARTIN G. SAN MARTIN vs. SAN JORGE C. DEL NORTE vs. G. Y TIRO G. Y TIRO vs. C. DEL NORTE CH.F EVER vs. BOCA UNIDOS BOCA UNIDOS vs. CH.F EVER LIBRE: SARMIENTO LIBRE: SARMIENTO 2da. fecha - SABADO 15/09/2018 11ra. fecha - SABADO 03/11/2018 BOCA UNIDOS vs. C. DEL NORTE C. DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS G. Y TIRO vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. G. Y TIRO G. SAN MARTIN vs. J.ANTONIANA J.ANTONIANA vs. G. SAN MARTIN A.H.ZAPLA vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. A.H.ZAPLA LIBRE: CH.F EVER LIBRE: CH.F EVER 3ra. fecha - MIERCOLES 19/09/2018 12da. fecha - MIERCOLES 07/11/2018 SARMIENTO vs. G. SAN MARTIN G. SAN MARTIN vs. SARMIENTO J.ANTONIANA vs. G. Y TIRO G. Y TIRO vs. J.ANTONIANA SAN JORGE vs. BOCA UNIDOS BOCA UNIDOS vs. SAN JORGE C. DEL NORTE vs. CH.F EVER CH.F EVER vs. C. DEL NORTE LIBRE: A.H.ZAPLA LIBRE: A.H.ZAPLA 4ta. fecha - 23/09/2018 13ra. fecha - 11/11/2018 CH.F EVER vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. CH.F EVER BOCA UNIDOS vs. J.ANTONIANA J.ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS G. Y TIRO vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. G. Y TIRO G. SAN MARTIN vs. A.H.ZAPLA A.H.ZAPLA vs. G. SAN MARTIN LIBRE: C. DEL NORTE LIBRE: C. DEL NORTE 5ta. fecha - 30/09/2018 14ta. fecha - 18/11/2018 A.H.ZAPLA vs. G. Y TIRO G. Y TIRO vs. A.H.ZAPLA SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO J.ANTONIANA vs. CH.F EVER CH.F EVER vs. J.ANTONIANA SAN JORGE vs. C. DEL NORTE C. DEL NORTE vs. SAN JORGE LIBRE: G. SAN MARTIN LIBRE: G. SAN MARTIN 6ta. fecha - SABADO 06/10/2018 15ta. fecha - SABADO 24/11/2018 C. DEL NORTE vs. J.ANTONIANA J.ANTONIANA vs. C. DEL NORTE CH.F EVER vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. CH.F EVER BOCA UNIDOS vs. A.H.ZAPLA A.H.ZAPLA vs. BOCA UNIDOS G. Y TIRO vs. G. SAN MARTIN G. SAN MARTIN vs. G. Y TIRO LIBRE: SAN JORGE LIBRE: SAN JORGE 7ma. fecha - MIERCOLES 10/10/2018 16ta. fecha - MIERCOLES 28/11/2018 G. SAN MARTIN vs. BOCA UNIDOS BOCA UNIDOS vs. G. SAN MARTIN A.H.ZAPLA vs. CH.F EVER CH.F EVER vs. A.H.ZAPLA SARMIENTO vs. C. DEL NORTE C. DEL NORTE vs. SARMIENTO J.ANTONIANA vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. J.ANTONIANA LIBRE: G. Y TIRO LIBRE: G. Y TIRO 8va. fecha - 14/10/2018 17ma. fecha - 02/12/2018 SAN JORGE vs. SARMIENTO SARMIENTO vs. SAN JORGE C. DEL NORTE vs. A.H.ZAPLA A.H.ZAPLA vs. C. DEL NORTE CH.F EVER vs. G. SAN MARTIN G. SAN MARTIN vs. CH.F EVER BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS LIBRE: J.ANTONIANA LIBRE: J.ANTONIANA 9na. fecha - 21/10/2018 18va. fecha - 09/12/2018 G. Y TIRO vs. CH.F EVER CH.F EVER vs. G. Y TIRO G. SAN MARTIN vs. C. DEL NORTE C. DEL NORTE vs. G. SAN MARTIN A.H.ZAPLA vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. A.H.ZAPLA SARMIENTO vs. J.ANTONIANA J.ANTONIANA vs. SARMIENTO LIBRE: BOCA UNIDOS LIBRE: BOCA UNIDOS ZONA 1 • DEPORTIVO MADRYN (Puerto Madryn, Chubut) • INDEPENDIENTE (Neuquén, Neuquén) • CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro) • DEPORTIVO ROCA (General Roca, Río Negro) • SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro) • SANSINENA (General Cerri, Buenos Aires) • VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires) • ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires) • FERRO CARRIL OESTE (General Pico, La Pampa) ZONA 2 • CAMIONEROS (Esteban Echeverría, Buenos Aires) • DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires) • DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires) • JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychú, Entre Ríos) • GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) • DEFENSORES (Pronunciamiento, Entre Ríos) • ATLÉTICO PARANÁ (Paraná, Entre Ríos) • SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe) • UNIÓN (Sunchales, Santa Fe) ZONA 3 • DEPORTIVO MAIPÚ (Maipú, Mendoza) • HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza) • SPORTIVO DESAMPARADOS (San Juan, San Juan) • JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis, San Luis) • SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis, San Luis) • RACING (Córdoba, Córdoba) • ESTUDIANTES (Río Cuarto, Córdoba) • SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba) • SAN LORENZO DE ALEM (San Fernando del Valle de Catamarca) ZONA 4 • ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá, Jujuy) • GIMNASIA Y TIRO (Salta, Salta) • JUVENTUD ANTONIANA (Salta, Salta) • SAN JORGE (San Andrés, Tucumán) • SAN MARTÍN (Formosa, Formosa) • CRUCERO DEL NORTE (Garupá, Misiones) • CHACO FOR EVER (Resistencia, Chaco) • SARMIENTO (Resistencia, Chaco) • BOCA UNIDOS (Corrientes, Corrientes)