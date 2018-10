No levanta Sanma

For Ever le ganó 1 a 0 a San Martín y logró aire tras la derrota en el clásico. El gol: Milton Zárate de penal, tras falta a Magno. Los formoseños terminaron con ocho y llevan cinco derrotas consecutivas. SÍNTESIS: CHACO FOR EVER 1: 1- Gastón Canuto; 4- Humberto Vega, 2- Damián Jara, 6- Nicolás Sainz, 3- Manuel Morello; 8- Matías Camisay, 5- Oscar Gómez, 10- Milton Zárate, 11- Ignacio Ruano; 7- Diego Magno, 9- Marco Prieto. DT: Luis Medero. Suplentes: 12- Leandro Ledesma; 13- Agustín Briones, 14- Lucas Saucedo, 15- Gaspar Triverio, 16- Nelson Romero, 17- Enzo Vargas, 18- Leandro Ledesma. SAN MARTÍN 0: 1- Iván Gorosito; 4- Sebastián Allende, 2- Juan Pablo Antúnez, 6- Raúl Rivas, 3- Juan Carlos Figueredo; 8- Eric Rojas, 5- Leandro Vera, 10- Alejandro Benítez, 11- Ramón Franco; 7- Ángel Cequeira, 9- Diego Velázquez. DT: Rodrigo Luques. Suplentes: 12- Gonzalo Cháves; 13- Oscar Giménez, 14- Gianfranco Alegre, 15- Gonzalo Pereyra, 16- Gustavo Cortti, 17- Hugo Brizuela, 18- Cristian Gutiérrez. Gol: 29 ST Milton Zárate (CFE). Amonestados: 41 PT Juan Pablo Antúnez (CFE), 42 PT Juan Carlos Figueredo (SM), 22 ST Iván Gorosito (SM), 31 ST Sebastián Allende (SM). Expulsados: 25 ST Iván Gorosito (SM), 45 ST Sebastián Allende (SM). Incidencia: 38 ST Raúl Rivas se lesionó y no pudo continuar. San Martín ya había realizado los tres cambios. Cambios: 0 ST Hugo Brizuela por Juan Carlos Figueredo (SM), 21 ST Gustavo Cortti por Ángel Cequeira (SM), 26 ST Gonzalo Cháves por Diego Velázquez (SM), 35 ST Gaspar Triverio por Matías Camiay (CFE), 47 ST Leandro Ledesma por Diego Magno (CFE). Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe). Asistente 1: Jorge Antonio Sayago (Santiago del Estero). Asistente 2: Emilio José Maguna (Santiago del Estero). Estadio: "Juan Alberto García" (Chaco For Ever). FUENTE: MARIANO CANDIA (ENTRETIEMPO). SÍNTESIS: ENTRETIEMPO / ASCENSO DEL INTERIOR. FOTOS: PRENSA DE CHACO FOR EVER.