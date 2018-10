Ragusa llegó a Sanma

Asumió en la tarde de hoy Salvador Ragusa como nuevo entrenador de San Martín en el Federal A; equipo que lleva 7 derrotas consecutivas y que buscará el mièrcoles reponerse cuando reciba a Sarmiento de Resistencia. “Me gustan los desafíos, este uno de ellos para mi carrera porque nunca me llamaron de un club que va primero siempre te llaman cuando las cosas no andan bien y uno viene como bombero pero con mucha fe; he pasado muchas de estas y creo que uno tiene que salir con la mente puesta en que después del árido desierto viene la verde gramilla”, dijo Ragusa en su presentación. El DT, de largo recorrido en los tornos de ascenso del país y países de Sudamérica, llega a Formosa en un momento complicado del equipo habida cuenta viene de perder 7 partidos seguidos, tuvo una salida no muy buena de Marcelo Chiementin como entrenador –que lo había llevado al ascenso- sobre todo por su relación con su asistente Luis Luques que luego quedaría a cargo del equipo pero que tampoco pudo sacarlo a flote. “Si estamos unidos y convencidos, porque mi tarea será convencer a ustedes y porque mucho de ustedes acá ganaron una plaza importante para Formosa que otros equipos la perdieron lamentablemente, entonces en cada uno de ustedes tiene que haber un ganador nato que no quiera perder es plaza; porque en este contexto que se cierran las fábricas en el país, ustedes no dependen sólo de la patronal sino de los jugadores para que esta fábrica no se cierre para las inferiores o por los jugadores de la zona que puedan venir”, dijo el nuevo entrenador de la Franja. Sobre lo que viene dijo que “No tenemos tiempo para trabajar, hay que recuperarlo, vamos a luchar para que esta plaza no se vaya de Formosa y menos de este equipo que perdió cuatro finales que saben lo que es la desazón de la derrota y la miel del triunfo carajo (sic) y de acá esta plaza no se va, lo vamos a lograr entre todos”, dijo.