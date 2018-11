Lo importante fue sumar

Juventud Antoniana y San Martín debieron conformarse anoche con un empate 0 a 0 en el estadio Martearena y no pueden salir de los últimos puestos aunque para la Franja significó el primer punto luego de siete fechas. Anoche a Juventud Antoniana se le cerraron los caminos para llegar al gol, dominó todo el partido ante San Martín de Formosa pero no logró romper el cero en el estadio Martearena. Otro resultado para el santo que lo deja incómodo en la tabla de posiciones de la zona 4 del Federal A, donde sigue debatiéndose en los últimos puestos e intenta salir pero no puede. Claro que los antonianos se vieron favorecidos por la derrota de Gimnasia y Tiro en Tucumán frente a San Jorge por 3 a 0 y el punto que sumó contra los formoseños le permitió igualar al albo con nueve unidades, al igual que con Zapla que hoy juega frente a Sarmiento en Chaco. De todas maneras para el equipo que conduce Salvador Mónaco, quien anoche tuvo que mirar el partido desde afuera del campo de juego porque no puede ingresar a la cancha hasta tanto la directiva solucione la rescisión de contrato con el ex DT Gustavo Módica, ahora tendrá otro compromiso bravo el martes en el clásico con el albo y desde ese momento empezará a ir analizando en las fechas que van pasando cómo se presentará el panorama para el encuentro siguiente. Si bien Juventud se mostró superior frente a un adversario que llegó a Salta con la premisa de llevarse un puntito y lo consiguió, no supo resolver en el primer tiempo ese dominio territorial. Se equivocó cuando pensó que la Chancha Zárate le podía solucionar cada centro, pero el delantero estuvo celosamente custodiado y más fueron las pelotas divididas que rechazaron los centrales de San Martín. Hubo algunos disparos de media distancia que encontraron al arquero Gorosito bien parado. En el segundo tiempo arriesgó con ataque más punzantes el santo y así primero Juan Molina dio un remate en el parante y en la jugada siguiente el Beto Acosta también estrelló su disparo en la otra base del arco. El agotamiento físico empezó a jugar en contra y ante el empeño del rival para que los minutos pasaran, Juventud se fue entregando a la falta de definición que le privo conseguir el ansiado desahogo y que cada vez lo presiona más. SÍNTESIS: Juventud 0 San Martín 0 J. Mulieri (5) I. Gorosito (7) F. Pérez (5) S. Allende (4) J. Cárdenas (6) J. P. Antunes (6) M. Gogna (6) F. Peiretto (5) F. Castro (5) R. Franco (5) J. Molina (6) G. Corti (5) G. Mendoza (6) J. Giovanini (5) R. Zelaya (5) L. Vera (5) C. Acosta (6) A. Cequeira (3) G. Ibáñez (5) C. Gutiérrez (4) L. Zárate (5) D. Velázquez (4) DT: S. Mónaco DT: S. Ragusa Goles: No hubo. Cambios ST: 16’ H. Brizuela, por A. Cequeira (SM), 17’ E. Rojas por G. Corti (SM), 19’ F. De Souza por R. Zelaya (JA), 28’ F. Suares por D. Velázquez (SM), 36’ R. Gómez por G. Ibáñez (JA), 41’ M. Cachi por C. Acosta (JA). Estadio: Padre Martearena. Árbitro: Hernán Vallejos (6). FUENTE: DIARIO EL TRIBUNO. SÍNTESIS: DIARIO EL TRIBUNO.