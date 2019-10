Quinta derrota al hilo

Sportivo Atlético Club ganó como local 3-0 y está en zona de clasificación. El "Lobo"venció a San Martín de Formosa que sigue sin poder salir del fondo de la tabla. Daniel Salvatierra en dos ocasiones y Maximiliano Bocchietti de penal marcaron los goles. En la próxima fecha, Sportivo tendrá fecha libre, mientras que el "Franjeado" recibirá a uno de los líderes: Güemes de Santiago del Estero.



Primer Tiempo El inicio del juego arrancó con los dos equipos buscando el arco rival. San Martín tuvo la primera con un pase de Benítez que abrió para Ibarra, centro al pie de Cañete que no pudo dominar, cuando ya estaba en el área. Respondió Sportivo, con un pase de Ortigoza, para Villalba que no pudo definir bien al arco. Y a los 13 se abrió el marcador. Tiro de esquina ejecutado por Pizzichini, la pelota que nadie puede sacar, y en el segundo palo y desde atrás apareció Salvatierra que con un fuerte remate la clavó en el ángulo. Golazo. Lejos de relajarse, Sportivo apretó el acelerador y llegó al segundo mediante una gran jugada colectiva. Ribero abrió la pelota para Abascia, el lateral se adelantó unos metros para tocar al medio con Bocchietti, el "Biocha" aguantó dos marcas y la abre nuevamente para Abascia que llegó al fondo, sacó el centro, cabezazo de Villalba que desvió la trayectoria, y desde el segundo palo apareció solo Salvatierra para convertir el segundo gol de la tarde. San Martín sintió el golpe, que solo apostaba a las subidas de Cravero para tirar centros, pero la defensa estaba firme para sacar las pelotas. Y a los 35, se rompió el partido, buena jugada por la izquierda de Sportivo, la pelota que llega al fondo, la defensa que no puede rechazar, y cuando ya Villalba se prestaba a definir, Cravero puso la mano para evitar el gol. Penal y roja para el defensor. Bocchietti se hizo cargo del penal que cambió por gol con un remate a la derecha del arquero, que fue para el otro lado. Sportivo goleaba 3-0 y con un hombre más cerró la persiana del partido, a pesar que tuvo el cuarto pero Gorosito sacó una gran pelota, y luego Villalba no pudo definir. Así se terminaba un primer tiempo donde pasó la mayor parte del partido. Segundo Tiempo El complemento tuvo a un "Lobo" nuevamente generando peligro. En la primera, Pollachi cabeceó solo, pero no le pudo dar dirección de arco. En la próxima, Abascia cabeceó, pero Gorosito respondió bien. Bocchietti quería su segundo gol en el partido, pero su remate de treinta metros fue bien contenido por Gorosito. San Martín tuvo la más clara del partido, tras una gran jugada colectiva, Cañete quedó mano a mano con Rébora, pero su remate picando la pelota se iba desviado. Ortigoza probaba con un remate luego de una jugada individual, pero la pelota se iba lejos del palo de Gorosito. Cerca del final, Abascia lo tuvo nuevamente por arriba, pero su cabezazo se fue desviado. Y en la última del partido, Abascia, tras gran jugada colectiva, estrelló su remate en el palo. Fue final, ganó Sportivo Atlético Club de Las Parejas 3 a 0 a San Martín de Formosa y está en zona de hexagonal. SÍNTESIS: SPORTIVO LAS PAREJAS 3: Emilio Rebora; Lucas Abascia, Maximiliano Pollachi, Lucas Pasco Huinca, Juan Acosta; Federico Pizzichini, Maximiliano Ribero, Iván Ortigoza; Maximiliano Bocchietti, Guillermo Villalba y Daniel Salvatierra. DT: Leonardo Fernández. SAN MARTÍN 0: Iván Gorosito; Sebastián Allende, Enzo Guardia, Dylan Leiva, Pablo Cravero; Mario Caran Lezcano, Gianfranco Alegre, Alejandro Benitez y Diego Gonzalez; Cristian Ibarra y Jonathan Cañete DT: Salvador Ragusa. Goles: 13 PT Daniel Salvatierra (SAC), 23 PT Daniel Salvatierra (SAC), 35 PT Maximiliano Bocchietti -p- (SAC). Amonestados: 21 ST Guillermo Villalba (SAC), 30 ST Raúl Rivas (SM), 38 ST Daniel Salvatierra (SAC). Expulsado: 34 PT Pablo Cravero (SM). Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Estadio: "4 de Septiembre" (Sportivo Atlético Club). FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR. SÍNTESIS: ASCENSO DEL INTERIOR. FOTOS: PRENSA DEL SPORTIVO ATLÉTICO CLUB. VIDEO: SPORTIVO ATLÉTICO CLUB.