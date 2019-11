Importante punto

Boca Unidos empató 1-1 con San Martín de Formosa en el estadio del barrio 17 de Agosto, en uno de los encuentros de la 11ma fecha de la zona A del Torneo Federal A. Medina abrió la cuenta y Zalazar, a dos del final, le dio la igualdad a la visita. Si bien mereció algo más, Boca Unidos se quedó con un solo punto esta noche ante un rival que pelea en el fondo y que se llevó algo valioso de Corrientes. En la próxima, el puntero de la zona A -aunqie si mañana Sarmiento le gana a For Ever quedará segundo-, visitará a Sportivo Las Parejas. El partido Recién cuando se jugaban 20′, Alejandro Benítez probó de larga distancia desde la derecha y su remate de fue apenas alto; y dos más tarde, Cañete le ganó en velocidad a su marcador y tras un pase de Benítez buscó el arco. Su zapatazo se fue cerca. Fueron las primeras y las únicas de la visita en la primera parte. Pero la más clara llegó a los 29′ cuando Lluy jugó para Cristian Núñez en la puerta del área, éste hizo la pausa para meter el taco y que el lateral quedé solo. Así el ex Racing remató cruzado, exigiendo el vuelo de Gorosito sobre su palo derecho. Un minuto antes, Caneo había dejado la cancha en su regreso por una molestia muscular. Luego, a los 34′, una falta en el borde del área volvió a poner al local en situación de gol: Antonio Medina ejecutó la falta, el balón traspasó la barrera y -cuando se se empezaba a gritar el primero-, Gorosito voló sobre su palo izquierdo y ahogó cualquier grito. Antes del final, Gabriel Morales ejecutó un córner desde la derecha y encontró a Martín Ojeda en el primer palo, quien metió un cabezazo que dio en el primer palo aunque Gorosito tenía controlado. Y a los 42′, llegó otro tiro libre en forma de centro desde la izquierda, Ojeda la buscó de cabeza por el segundo palo descolocando al uno, Ariel Morales luchó en el medio y el balón quedó ‘mueeto’ para que Antonio Medina la empuje debajo del arco y abra la cuenta. En esa jugada, Gianfranco Alegre chocó contra los carteles detrás el arco cuando había ido a rechazar con Ojeda. Producto de ese golpe, estuvo inconsciente en algún momento, pidió atención cuando finalizó el primer tiempo y luego fue llevado al Hospital Escuela por precaución. El segundo tiempo no comenzó hasta que regresó la ambulancia por lo que estuvo demorado unos 20 minutos. En el complemento, de a poco Boca Unidos fue ganando terreno, manejando más la pelota y tratando de llevar peligro como a los 12′ cuando Núñez abrió para la derecha donde encontró a Medina y éste remató abajo aunque sin sorprender a Gorosito. Pasados los 25′, en un partido que se moría en la monotonía, el ingresado Benítez jugó con Gabriel Morales y el ex Rafaela probó por arriba aunque sin suerte; y a los 30′, otra vez Morales recibió en la puerta del área para sacar un remate cruzado sobre el palo derecho de Gorosito, quien se tuvo que exigir para enviarla al corner. Y cuando nada hacía presagiar algún cambio en el resultado, Carlos Fondacaro alcanzó a meter un centro al segundo palo, no pudo despejar la defensa y Alan Zalazar aprovechó para sacar un zapatazo que se metió sobre el palo izquierdo de Aquino para anotar el empate a los 43′. SÍNTESIS: Boca Unidos: 1 José Silvino Aquino; 4 Brian Lluy, 2 Fernando Alloco, 6 Ariel Morales, 3 Leonardo Baroni (A); 8 Diego Sánchez Paredes y 5 Martín Ojeda; 7 Antonio Medina, 10 Miguel Caneo y 11 Gabriel Morales; 9 Cristian Núñez. DT: Daniel Teglia. Suplentes: 12 Christian Martínez, 13 Rolando Ricardone, 14 Miguel Pabón, 15 Gerardo Maciel, 16 Rodrigo Migone, 17 Raúl Alejandro Benítez y 18 José Vizcarra. San Martín: 1 Iván Gorosito; 4 Sebastián Allende, 2 Maximiliano Guardia (A), 6 René Bejerano y 3 Nicolás Leyva; 8 Alejandro Benítez, 5 Gianfranco Allende, 11 Leonel Pietkiewicz y 10 Carlos Fondacaro; 7 Cristian Ibarra y Jonathan Cañete. DT: Ricardo Pancaldo. Suplentes: 12 Leonel Caffaratti, 13 Pablo Cravero, 14 Marcelo Bobadilla, 15 Alan Zalazar (A), 16 Mario Caran, 17 Diego Velázquez y 18 Cristian Taborda. Goles: PT 42′ Antonio Medina (BU), ST 43′ Alan Zalazar (SM). Cambios: PT 28′ Miguel Pabón x Caneo (BU), ST, inicio, Alan Zalazar y Cristian Taborda x Alegre y Cañete (SM), 17′ Mario Caran x Pietkiewicz (SM), 24′ Raúl Alejandro Benítez x Medina (BU) y 38′ José Vizcarra x Núñez (BU). Incidencias: no hubo. Árbitro: César Ceballos (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Gisela Truco (Rafaela). Cancha: Boca Unidos. FUENTE: LA RED CORRIENTES. SÍNTESIS: LA RED CORRIENTES. FOTOS: REPÚBLICA AURIRROJA.