Lo dio vuelta

Crucero del Norte cayó de local 2 a 1 ante San Martín de Formosa, goles de Álvaro Klusener para el local, Ibarra y Alegre para la visita en un encuentro válido por la 13° fecha del Federal A de fútbol con el arbitraje del salteño Guaymas Tornero. Primer tiempo muy bueno del colectivero que tomó las riendas del partido y generó peligro a partir de la movilidad de Axel Vallejos quien fue el acompañante de Vera, De Sousa y Klusener fueron el oxigeno por las bandas y Acosta Ferreira tuvo dos en las pelotas paradas para abrir el marcador. De San Martín poco y nada, no generó peligro lo estudió al rival y quedaba la sensación de que era un equipo vulnerable que se le podía lastimar y fue así que, a los 29 minutos de juego, Vallejos gana una pelota por derecha envía un centro al segundo palo para la llegada de Klusener que empuja al gol para el 1 a 0. Terminó mejor el local la parte inicia, pero otra fue la historia en la etapa complementaria. Pero que ocurrió en esa etapa. San Martín el equipo de Pancaldo se animó un poco más se encontró a los 8 minutos con un penal, que Ibarra cambió por gol y todo cambió, pero cambió para bien para los formoseños que ocuparon los espacios, comenzaron ser punzantes y Crucero sintió el golpe del penal. Fassino volvió a ser la figura de Crucero, pero con eso no alcanza, el volante tiene garra, voluntad determinación todo lo que puede tener un volante de su característica, pero las chances de gol prácticamente no llegaron. Tello por Vera, Bareiro por Motta y Silveira por Saín las modificaciones que nada iba a cambiar para el local. Pero si para el equipo formoseño que al minuto 29 de esa etapa complementaria y tras un centro del costado derecho, Gianfranco Alegre anticipa a todos y conecta de cabeza para el 2 a 1 que a esa altura ya se merecía San Martín por el simple hecho de animarse a jugar. Aguantó con Gorosito bien parado, que le saca una pelota tremenda a Vallejos y no hubo tiempo para más, el colectivero cae de local, no lo encuentra la vuelta en Santa Inés y comienza a perder puntos fundamentales de cara a escalar posiciones ante un rival que en el primer tiempo no ha demostrado casi nada, pero en el complemento lo lastimó y mucho. SÍNTESIS: CRUCERO DEL NORTE 1: 1- Marcos Argüello; 2- Rodrigo Acosta Ferreira, 3- Cristian Sain, 4- Agustín Bellone, 5- Nicolás Fassino, 6- Richard Rodriguez, 7- Álvaro Klusener, 8- Francisco De Sousa, 9- Axel Vallejos, 10- Pablo Motta, 11- Jesús Vera. DT: Sandro Bárbaro. Suplentes: 12- Guillermo Bachke; 13- Enzo Buera, 14- Rodrigo Ramírez, 15- Facundo Tello, 16- Pablo Reis, 17- Ulises Silveira, 18- Rodrigo Bareiro. SAN MARTÍN 2: 1- Iván Gorosito; 2- Enzo Guardia, 3- Pablo Cravero, 4- Sebastián Allende, 5- Gianfranco Alegre, 6- René Bejarano, 7- Alejandro Benítez, 8- Carlos Fondacaro, 9- Jonathan Cañete, 10- Cristian Ibarra, 11- Leonel Pietkiewicz. DT: Ricardo Pancaldo. Suplentes: 12- Leonel Caffaratti; 13- Dylan Leiva, 14- Marcelo Bobadilla, 15- Mario Caran Lezcano, 16- Alan Zalazar, 17- Diego Velázquez, 18- Cristian Taborda. Goles: 27 PT Álvaro Klusener (CdN), 7 ST Cristian Ibarra -p- (SM), 30 ST Gianfranco Alegre (SM). Amonestados: EN CRUCERO DEL NORTE: Agustín Bellone y Francisco De Sousa. EN SAN MARTÍN: Sebastián Allende, Iván Gorosito, Cristian Taborda y Gianfranco Alegre. Cambios: 0 ST Alan Zalazar por Leonel Pietkiewicz (SM) y Cristian Taborda por Jonathan Cañete (SM), 18 ST Facundo Tello por Jesús Vera (CdN), 28 ST Ulises Silveira por Cristian Sain (CdN), 37 ST Rodrigo Bareiro por Pablo Motta (CdN) y Marcelo Bobadilla por Cristian Ibarra (SM). Árbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta). Asistente 1: Cristian Ariel Yareco (Salta). Asistente 2: Gustavo Federico Benítes (Salta). Estadio: "Andrés Guacurarí" (Crucero del Norte). FUENTE: PRENSA DE CRUCERO DEL NORTE. SÍNTESIS: DEPORTES MISIONES / ASCENSO DEL INTERIOR. FOTOS: PRENSA DE CRUCERO DEL NORTE. VIDEO: NOTICIAS DEL 6.