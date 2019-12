Belgrano no dejó festejar a La Franja

Con dos goles de Sebastián Balmaceda, uno en cada tiempo, Sportivo Belgrano de San Francisco volvió al triunfo tras ganarle 2 a 1 a San Martín que de esta manera sufrió su primera derrota desde la llegada de Pancalado. Por la 15° fecha de la Zona A del Torneo Federal A de Fútbol, Sportivo Belgrano venció a San Martín de Formosa 2 a 1 en el estadio ?Oscar C. Boero? regresando a la victoria tras dos fechas (1PP y 1PE). El equipo de nuestra ciudad sumó tres puntos de oro cerrando el 2019 con un poco más de aire en la pelea por mantener la categoría. Fue más la verde; lo mereció y lo pudo concretar. Mostró ganas de ganarlo desde el primer minuto de la calurosa tarde sanfrancisqueña. Si bien no deslumbró, fue práctico, aprovechó los espacios que dejaron los dirigidos por el exVerde Ricardo Pancaldo para terminar festejando. Ni bien comenzado, no había llegado el reloj al minuto de juego, Catube se la llevó con la mano y convirtió, pero el árbitro lo vio y anuló la jugada. Muestra de que Sportivo intentó llevarse por delante a San Martín desde bien tempranol. La verde no aprovechó en los primeros 15 minutos todo lo que tuvo. Balmaceda primero, Argüello después y López de cabeza en el segundo palo. La definición fue una materia pendiente en el equipo de nuestra ciudad en ese cuarto de hora. La más clara de la visita, y del partido hasta ese momento, estuvo en los pies de Ibarra que se enfrentó mano a mano con Martina y su remate se fue desviado. De tanto ir, Sportivo encontró el premio. Segundo después de que se relance el juego que se había detenido para tomar agua, Balmaceda como en toda la tarde llegó solo por derecha y tras el preciso centro de De Souza el volante venció a Gorosito para abrir el marcador. No se quedó ahí, López desde lejos le sacó chispas al travesaño, y Argüello nuevamente tuvo el 2 a 0 pero pegó en las tantas piernas de San Martín que ya estaba metido en su propio arco. En el complemento la tónica fue la misma. Sportivo salió con todo y aumentó la cifra. Centro de Catube, la bajó Argüello y definió otra vez Balmaceda por el centro fusilando al uno visitante. 2 a 0 y tranquilidad en el ?Boero?. Desde allí todo fue más cómodo para los dirigidos por Carlos Mazzola. En San Martín metieron hombres de punta, pero nunca terminaron de inquietar a la última línea verde. Recién en el minuto de descuento, Abello cometió falta dentro del área y el árbitro Sosa marcó penal. Cristian Ibarra venció a Martina para el descuento pero sin tiempo para más. Ganó Sportivo, lo necesitaba. Cierra el 2019 con otra cara y ahora tendrá días de descanso antes de iniciar la ?pretemporada? con seguramente dos refuerzos. El Federal A retomará actividad oficial el domingo 26 de enero como local ante Sportivo Las Parejas. SÍNTESIS: Sportivo Belgrano 2: Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orué, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Sebastián Balmaceda, Juan Capurro, Leonardo López y Walter De Souza; Fernando Catube y Marcelo Argüello. DT: Carlos Mazzola. San Martín 1: Iván Gorosito; Sebastián Allende, Maximiliano Guardia, Rene Bejarano y Pablo Cravero; Carlos Fondacaro, Gianfranco Alegre, Alejandro Benítez y Leonel Pietkiewicz; Cristian Ibarra y Cristian Taborda. DT: Ricardo Pancaldo. Goles: 30PT Sebastián Balmaceda (Sportivo), 3ST Sebastián Balmaceda (Sportivo), 47ST Cristian Ibarra. Amarillas: Bejarano y Velázquez (San Martín), Martina y Moreyra (Sportivo). Cambios: al comenzar el segundo tiempo, Alan Zalazar por Pietkiewicz (San Martín), 16ST Jonathan Cañete y Diego Velázquez por Taborda y Alegre (San Martín), 23ST Enzo Avaro por Balmaceda (Sportivo), 27ST Juan Pablo Francia por Catube (Sportivo) y 41ST Wilson Palacio Hurtado por Argüello (Sportivo). Árbitro: Jorge Sosa. Estadio: ?Oscar C. Boero?. FUENTE: DIARIO SPORTS. SÍNTESIS: DIARIO SPORTS. FOTOS: DIARIO SPORTS.