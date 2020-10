Sanma sin Federal A

En la tarde de este martes los clubes que militan en el Torneo Federal A debían confirmar ante el Consejo Federal su participación en el torneo que se llevará a cabo en el cierre de este 2020. La Comisión Directiva del Club Sportivo San Martín tomó la determinación de no jugar dicho certamen con el claro objetivo de seguir sumando su granito de arena para que la ciudad de Formosa continúe manteniendo el status sanitario actual que le permite estar libre de circulación viral de Covid-19. Una realizada la última reunión del Consejo Federal con cada uno de los representantes de los clubes que tiene la tercera categoría del fútbol profesional en nuestro país, se resolvió que hasta la jornada del martes 13 de octubre los equipos podían confirmar si iban a jugar o no este certamen que definirá los ascensos a la Primera Nacional. Cabe destacar que en ese conclave también se resolvió que los clubes que no disputen el mismo, no recibirán ningún tipo de sanción, ni deportiva ni económica. A partir de dicha reunión y siguiendo de manera muy atentamente el avance de la Pandemia, pero haciendo foco en Argentina y sobretodo en nuestra ciudad, la Comisión Directiva que preside la Señora Griselda Cardozo, resolvió que la decisión que se tomará debía estar lo más emparamentada posible con el objetivo de colaborar con el muy buen trabajo que se viene realizando en este suelo por intermedio del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. El desarrollo de la actividades deportivas y la posibilidad de participar activamente en los últimos años en eventos deportivos de índole nacional, son objetivos que se mantienen intactos en la institución del Barrio San Francisco, pero la seguridad sanitaria de cada uno de los integrantes del plantel profesional, del Cuerpo Técnico, del Cuerpo Médico, y de cada uno de los componentes de nuestra gran familia, lo son aún más. Es por eso que esta determinación, no fácil de tomar, tiene como principal objetivo ser un actor más en toda la tarea preventiva que se realiza desde el Gobierno de la Provincia de Formosa para combatir al Coronavirus y sus dolorosas consecuencias.