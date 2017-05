Podrían ascender mas equipos al Federal B

La información trascendió en la semana y según pudo averiguar el portal Ascenso del Interior el próximo Federal B podría sumar equipos del Federal C, que no lograron el ascenso para completar cupos en algunas regiones. Para elegir los equipos que se sumarían se tendría en cuenta el CRITERIO DEPORTIVO en el actual y el ultimo Federal C, edición 2017. De esta manera los perdedores de las finales serían quienes tendrían la prioridad, pero esto SOLO sería en las Zonas y/o Regiones DONDE HAGAN FALTA EQUIPOS PARA COMPLETAR LAS ZONAS. En la próxima semana, y con la cúpula dirigencia de AFA en Argentina se conocerían novedades sobre el próximo Federal B que se iniciaría en el mes de Junio. AMPLIAREMOS