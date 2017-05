El Federal B con fecha de inicio

El próximo 2 de Julio será la fecha de inicio de una nueva temporada en el Federal B donde serán ahora 4 los equipos formoseños que buscarán el ascenso: el recién descendido Sol de América, el tres veces finalista y que no pudo lograr el ascenso San Martín, Atlético Laguna Blanca y Argentino del Norte de Clorinda. En la misma zona estarían los chaqueños: Juventud Unida de Charata, Fontana, Comercio de Santa Silvina y el recién ascendido Huracán de Las Breñas. ¿Y 1 de Mayo? Respecto a las posibles invitaciones, el presidente del Consejo Federal Juan Pablo Beacom dijo que “Tenemos que rearmar las zonas por regiones, y vamos a considerar las posibles invitaciones, que serán por meritos deportivos, y no por invitaciones a cualquier club”, en este caso estaría por mérito 1° de Mayo de nuestra ciudad por ser finalista. Además también habló sobre una futura posible fusión entre Federal C y B con un aetapa clasificatoria y otra de campeonato para de esta forma a futuro tener mayor importancia la sigas locales.