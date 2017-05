"Muy emocionado porque hace 25 años no jugamos un torneo así"

El presidente de 1° de Mayo, Miguel Medina, se refirió al momento que vive el club con la futura participación de estos en el Federal B, a partir del 2 de julio, “El delegado Regional del Consejo Federal, ingeniero Jorge Jofré, me comunicó esta noticia hace algunas horas; es por mérito deportivo, es una noticia muy buena por las gestiones y por la ayuda que nos dio y nos seguirá dando el Gobernador de la Provincia y con todo eso podemos hoy contar con esta oportunidad de estar en un Federal B”. “Le comuniqué primero al entrenador, así que le dije que se mueva con los refuerzos y se que hay alrededor de 8 en carpeta; pero se va a tener en carpeta siempre y cuando se sea austero porque tampoco se van a llenar de dinero por jugar este torneo osea hay que ser discreto en ese aspecto. Son locales y extraprovinciales”. “Muy contento por el club que hace 25 años no participábamos de un torneo de esta envergadura; muye emocionado, hablé con Hermosí y también con amigos y personas de la dirigencia”. “Es un salto de calidad y también hay que brindarles las mismas cosas al club por todo esto, hay errores y de a poco lo vamos corrigiendo y este logro es por eso también, por eso llegamos a buen puerto”. “Que se acerquen a colaborar todos, esto es una logísticas mas grande, no sólo debemos ser 8 o 9 personas, hay que poner los pies sobre la tierra y saber que es mucho mas serio y con mas responsabilidades por eso que se acerquen todos a colaborar con el club”.