El Portu contrató un defensor africano

El Portuario, de pretemporada en nuestra ciudad, continúa sumando jugadores de cara al Federal B que en principio tiene fecha de inicio para el 9 de julio. Los dirigidos por Juan Carlos Hermosí han contratado en las últimas horas al nacido en Ruanda, Marc Kayumba que llega en los próximos días y al también defensor Iván Vera. La semana próxima habrían amistoso en Corrientes. Sin dudas contar con un jugador extranjero en esta categoría ya es una novedad, además que no sea de un país limítrofe aun es algo mas novedoso pero que sea de África, habría que buscar en la historia del fútbol argentino si en la cuarta categoría alguna vez hubo un jugador de esos lares vistiendo la casa de un club argentino. Marc, de 22 años, es defensor y estando en Córdoba realizó las inferiores en Belgrano y llegó a ser parte de la primera de Instituto. En los próximos días estará en nuestra ciudad y será visto en el terreno de juego por el entrenador Juan Carlos Hemrosí. Por su parte, Iván Vera llegó a jugar en el Nacional B en Nueva Chicago y también en Chaco For Ever y Defensores de Belgrano. Es otro defensor, puesto que incomoda a Hermosí y por tal motivo estaría buscando uno o dos jugadores mas en es aparte de la cancha. La próxima semana la idea es viajar a Corrientes y enfrentar, en principio, a Ferroviario de esa ciudad en un encuentro amistoso.