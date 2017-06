"No nos vamos salir de nuestro librito que nos trajo hasta acá"

El Portuario continúa sumando caras nuevas para el Torneo Federal “B”, “Sumamos jugadores en líneas donde estábamos necesitando como en defensa, que en la zaga central donde mas nos preocupaba; llegaron jugadores con basta experiencia, como Ricardo Mazacotte quien le dará mucha experiencia a nuestra defensa”, dijo el entrenador Juan Carlos Hemrosí. En las últimas horas concretó la llegada de los hermanos Ricardo y Nelson Mazacotte, el primero de ellos con pasado en el fútbol grande de Paraguay pasando por clubes como Nacional, 12 de Octubre, Olimpia y San Lorenzo, entre otros además de jugar en Unión de Santa Fe en nuestro país. “Expectativas lógicas de un equipo que hace mucho no estaba en una competencia como esta y es un lindo desafío también trabajando con un plantel numeroso; tenemos 15 días para empezar a definir el mejor equipo que nos pueda representar en la primera fecha. Estamos tranquilos y contentos con los jugadores que están llegando”, dijo Hemrosí. Agregando que “Llegó Soma de Guaraní Antonio Franco, de 22 años, demostrando sus ganas de crecer, Marc que es de Ruanda e hizo inferiores en Belgrano de Córdoba, es un desafió nuestro, Iván Vera que hizo las inferiores en Nueva Chicago. Ahí fue donde mas nos reforzamos. Porque en mitad de cancha vamos a mantener algunos jugadores y trajimos algunos jugadores jóvenes, el caso del ibarretense Alexis Medina, de Fontana a Gonzalo Bordón y delanteros que estamos probando, Koki Vargas que anduvo por Paraguay, tratando de armar un equipo competitivo que es lo que deseamos”. Además ya forman parte del plantel Pablo Federico Mendoza –volante de 26 años que tuvo expriencia en el ascenso del fútbol español y portugués y de último paso por Villa Cubas de Catamarca- y Marcos Toninetti, delantero cordobes de 19 años. “El que trabajó con este cuerpo técnico y el que vistió esta camiseta sabe que tiene la oportunidad de estar en un club que es histórico; hemos crecido nosotros con este plantel porque ganamos el federativo, el local y llegamos a la final del federal C así que no vamos a variar ni mucho menos dejar nuestro librito que nos trajo hasta este torneo. Para el jugador es un lindo desafío y para nosotros como cuerpo técnico es una gran posibilidad de desmitificar que los formoseños no podemos estar al frente de un plantel en una categoría como esta”, finalizó diciendo Hermosí.