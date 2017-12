San Jorge es el próximo

El rival de San Martín en la final del Federal B será San Jorge, equipo este de la ciudad santafesina del mismo nombre y que es conocida a nivel país mas que por la parte deportiva por su Sociedad de Capitalización y Ahorro. Defensores de Formosa jugó en el 2009 ante este rival en el viejo Torneo del Interior; en tanto que el entrenador de La Unión, Gabriel Picatto –el mas ganador del equipo formoseño-, es nacido en esa ciudad. El próximo sábado en San Jorge, San Martín afrontará la final del torneo mientras que el miércoles 20 será la revancha en tierras formoseñas. El próximo rival llega de eliminar a Achirense de Entre Ríos con resultados de 3 a 1 de visitante y 3 a 0 de local. El club cuyo colores son el verde y el rojo, es reconocido nacionalmente sobre todo por su Sociedad de Capitalización y Ahorro mientras que cuenta con una gran infraestructura edilicia para poder realizar varias disciplinas, entre ellas el fútbol. El ex entrenador de La U, Picatto es oriundo de esa ciudad. Antes de enfrentar a Achirense, San Jorge dejó en el camino a Belgrano de Paraná en los penales 4 a 3. En el encuentro de Ida como visitante había ganado 1 a 0 mientras que en la Vuelta perdió 3 a 2. En tanto que en la Fase de Grupos fue primero con 36 puntos luego de ganar 10 partidos, empatar 6 y perder 2. Anotó 27 goles y le marcaron 16. El once inicial presentado en el último partido fue con el ex Patria Juan Mendonca, Paulo Killer, Fernando Moreyra, Francisco Vidal, Ivan Gomez, Maximiliano Romero, José Femenia, Matias Morales, Guido Barreyro, Mauro Cuberli, Mauricio Temperini. Dirigidos por Dario Labaroni El antecedente mas cercano entre los santafesino y un equipo formoseño en etapa de definiciones data del año 2009 cuando Defensores de Formosa lo eliminó en partido de Ida y Vuelta por las Semifinales del Torneo del Interior, ahora Federal C. En aquel entonces Defe era dirigido por Tuti Chaparro y tras dos empates 1 a 1 y 2 a 2, ganó en los penales 8 a 7.