La primera no fue para Sanma

Atlético San Jorge se quedó con el primer chico ante San Martín en la final del Federal B. Guido Barreyro a los 12 minutos del primer tiempo fue autor del único gol del Uruguayo en la tarde santafesina. El miércoles se verán las caras en Formosa. El cordobés César Ceballos dirigió el encuentro. La primer consigna del equipo de Labaroni fue cumplida y en el “23 de Junio”, ya que se quedó con un triunfo ante San Martín de Formosa que no inquieto a Mendonça a los largo de los 90 minutos del primer tiempo de un partido pactado a 180´. El gol llegó de manera temprana, cuando Cuberli desbordo a los 12´ tiro el centro encontrando a Espinoza que corrigió la trayectoria para localizar a Barreyro en la posición justa para marcar el primero. San Martín no se inquietó y desde el primer minuto, siempre hizo todo tranquilo y parsimoniosamente buscando que las agujas del reloj corran. Por su parte el local iba y buscaba desbordar por los costados con las subidas de Cuberli o el propio Vidal que siempre eran la primera descarga en busca del segundo pase a su delanteros o volantes. Atlético no estuvo preciso y tuvo dos situaciones claras en el primer tiempo con el propio Barreyro y Morales que le pusieron los pelos de punta al DT Chimentin , que veía como su equipo era desbordado y se metía demasiado atrás. El primer tiempo se acabó y el segundo se mostró más parejo, el local no podía conseguir la precisión de la primera etapa y el arco de Gorosito ya no sufría tantos embates. San Martín con el trascurrir de los minutos se acomodó mejor y gano posiciones en el medio campo, pero no logró meter una sola situación cerca del arco “Rojiverde”. La única situación, medianamente complicada para la visita fue una media vuelta de E. Selpa que en carril de nueve apenas dentro del área no pudo conectar para lograr el segundo gol “uruguayo” En definitiva el partido se fue y ahora se verán las caras el venidero miércoles desde las cinco de la tarde en Formosa para definir el Ascenso 4 del Federal “B” , donde el “Uru” tenía que ganar y lo hizo cumpliendo la primer consigna buscada por cuerpo técnico y jugadores. Dirigió Cesar Ceballos. Síntesis: San Jorge (1): Juan Mendonca; Francisco Vidal, Paulo Killer, Maximiliano Romero y Exequiel Montero; Matías Morales, Jesús Espinoza y Mauro Cuberli; Mauricio Temperini; José Femenia y Guido Barreyro. DT. Dario Labaroni. Ingresaron: Maximiliano Cabaña por Mauricio Temperini y Mateo Martinelli por Matías Morales. San Martín (0): Iván Gorosito; Gastón Diellos, René Bejarano, Oscar Giménez y Pablo Cravero; Gustavo Cortti, Lucas Núñez, Alejandro Benítez y Ramón Franco; Richard Paniagua y Diego Velázquez. DT: Mauricio Chiementin. Ingresaron: Junior Agüero por Richard Paniagua, Ramón Galeano por Gustavo Cortti y Roberto Chaparro por Ramón Franco. -Gol: PT 12´ Guido Barreyro (SJ) -Arbitro: César Ceballo. Asistentes: Emanuel Serale y Matías Billone Carpio (Terna de Córdoba). -Estadio: Parque 23 de junio. FUENTE: SAN JORGE VIRTUAL.