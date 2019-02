El Federativo armado

En el salón de reuniones de la LFF tuvo lugar la cita de los dirigentes de la Federación Formoseña, que preside el clorindense Jara Servín quien estuvo acompañado por el anfitrión Jorge Jofré. Se determinaron los grupos y la primera fecha que tendrá lugar el 23 y 24 de febrero próximo. El representante de la LFF, Municipal de Laishí, hará su estreno de local ante Sargento Cabral de Siete Palmas. Será un total de 15 los participantes en la edición 2019 del Federativo que otorgará al campeón un boleto al próximo Regional Federal Amateur 2020. Por la LFF estará Muni de Liashí, por Clorinda: San Luis, Libertad y 1° de Mayo. Laguna Blanca también aportará tres equipos: Juan José Correa, Sargento Cabral e Independiente de Primera Punta; Ibarreta contará con Huracán y Juventud; desde Pirané lo harán San Miguel y 19 de Marzo mientras que desde la Liga del Sur (El Colorado y alrededores) habrá la mayor cantidad, esto es cuatro representantes: Nacional, Independiente, Instituto de Villa 213 y Estrellitas del Sur de Villafañe. Habrá dos zonas: Norte y Sur que a la vez se vana dividir en 2 grupos cada una. Zonas y 1° fecha Zona Sur A Nacional vs. Huracán Independiente vs. 19 de marzo Zona Sur B Instituto vs. Juventud Estrellitas vs. San Miguel Zona Norte A Libertad vs. 1° de Mayo Municipal vs. Sargento Cabral Zona Norte B San Luis vs. Juan José Correa Libre: Independiente En cada grupo jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los dos primeros de las zonas de 4 sumado al mejor de la zona de 3 mas el equipo que sume mas puntos entre el mejor tercero de las zonas de 4 y el segundo de la zona de 3. Así harán los 8 clasificados a los play off.