El Federativo armado

Quedaron definidas las zonas y se dio a conocer el fixture de la edición 2020 del Federativo de Clubes; los elencos de la LFF, Defensores de Formosa y Defensores del Rosario -foto- van en zonas distintas. Serán 17 equipos en busca del campeonato y único boleto al Regional Federal Amateur 2021. Inicia el 7 y 8 de marzo. Zona Sur Grupo A Guaraní (El Colorado) Municipal (Palo Santo) Juventud (Ibarreta) Deportivo Yes (EL Colorado) Grupo B Salud Pública (Pirané) San Miguel (Pirané) Independiente (El Colorado) Juventud (Villafañe) Zona Norte Grupo A Defensores de Formosa (LFF) 24 de Junio (Buena Vista) Libertad (Clorinda) Grupo B 17 de Agosto (Clorinda) Independiente (Primera Punta) Defensores del Rosario (LFF) Grupo C 8 de Diciembre (Laguna Blanca) Pilcomayo (Clorinda) San Luis (Clorinda) Fixture Zona Sur Grupo A 1° fecha Deportivo Yes vs. Juventud Guaraní vs. Municipal 2° fecha Municipal vs. Deportivo Yes Juventud vs. Guaraní 3° fecha Deportivo Yes vs. Guaraní Municipal vs. Juventud Grupo B 1° fecha Juventud vs. Independiente Salud Pública vs. San Miguel 2° fecha San Miguel vs. Juventud Independiente vs. Salud Pública 3° fecha Juventud vs. Salud Pública San Miguel vs. Independiente Zona Norte Grupo A 1° fecha Defensores de Formosa vs. 24 de Junio 2° fecha Libertad vs. Defensores de Formosa 3° fecha 24 de Junio vs. Libertad Grupo B 1° fecha 17 de Agosto vs. Independiente 2° fecha Defensores del Rosario vs. Independiente 3° fecha Independiente vs. Defensores del Rosario Grupo C 1° fecha 8 de Diciembre vs. Pilcomayo 2° fecha San Luis vs. 8 de Diciembre 3° fecha Pilcomayo vs. San Luis E todas las zonas luego se invierten localías para la segunda rueda.