Capacitaciones y a la espera del retorno

El entrenador de Defensores de Formosa, Ariel Garrido, aprovecha el tiempo de parate en el fútbol con cursos virtuales a la espera de que todo se normalice. “Dentro de este contexto, lo positivo si se quiere, es habernos actualizado con la tecnología y participar así de muchas capacitaciones vía zoom; tuve la suerte de participar con personas que maneja Renato Cesarini de Rosario, o disertaciones de ATFA donde estuvieron Hugo Tocalli, psicólogos, y así, tratando de obtener mas conocimientos y cuando se termine todo esto trasmitirlo en una cancha de fútbol”. Defensores de Famosa había iniciado el año con un triunfo sobre la hora en la fecha 1 del Federativo de Clubes, partido jugado en el estadio Don Antonio Romero frente a 24 de Junio de Buena Vista, y luego todo se paró, “Me entusiasmo el inicio mas que nada por la forma en que veníamos trabajando desde el staff técnico con Damián Ramírez como coordinador, mostrándonos el camino a todos dentro del fútbol en Defensores de Formosa y me entusiasme mucho, con cambios que se iban dando y nos sirve porque pensamos en un Defensores que el día de mañana sólo se nutra de inferiores, y para eso hay que hacer un trabajo muy serio que se venía dando”. Garrido, empezaba este 2020 su tercera etapa al frente de Defensores, aunque se sabe también jugó en el club 13 años, “Me siento un hombre de la casa, jugué 13 años, fue el club que me abrió las puertas cuando vine de Asunción, la gente cuando hablamos en la calle sólo lo hacemos de Defensores de Formosa”. Sobre su experiencia como entrenador hasta el momento dijo que “Tomé el mando al año de recibirme, del equipo de Primera y quizás fue un error, el no hacerlo desde mas abajo, en inferiores, porque la relación jugador comparada con el técnico es totalmente diferente. Cuando sos técnico tenés todas las preocupaciones, desde el aguatero al médicos y los jugadores, que todo estén bien, tomar decisiones fuertes con ex compañeros míos donde no dude en hacerlo pero tampoco me genera algo bueno en mi porque son ex compañeros. Pero me siento bien y aprendiendo cada día mas de todo esto”.