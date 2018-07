El Regional de la LNFA en Formosa

Se realizó por la mañana el lanzamiento de la etapa Regional de la Liga Nacional de Futsal AFA con la presencia de dirigentes locales con el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol Ingeniero Jorge Jofré, el encargado del Futsal en Formosa Ramón Ravetti y directivos de AFA en donde tomó la palabra el Coordinador General Ignacio Santos. La intención es que se dispute entre agosto y septiembre en el Majestuoso Cincuentenario con los dos representantes formosenos, dos de Misiones y dos de Santiago del Estero. El salón de Conferencias de la intendencia Municipal fue lugar propicio para que los dirigentes del futsal llevaran adelante la presentación de una nueva etapa de la LNFA; la segunda instancia de este torneo que tiene su nacimiento en este año y hace jugar a clubes del país que estén insertados dentro de la órbita de la AFA. Por Formosa, Sindicato de Correo y El Porvenir fueron los clasificados a la instancia Regional luego de disputar la etapa local y llegar ambos a la final del torneo que contó con un total de seis equipos. “Para nosotros es muy importante que se haya tenido en cuenta a Formosa para disputar la Fase Regional y que en estos momentos se esté realizando la inspección necesaria para poder concretarse el torneo. De la misma manera y si todo sale bien, como Provincia también vamos a postularnos para la Fase Nacional ya que contamos con buenos escenarios no sólo en Capital sino que también en Laguna Blanca y Clorinda con estadios con las mismas comodidades que el Cincuentenario”, dijo el presidente de la LFF Jofré. Por su parte, Santos, Coordinador General Futsal AFA dijo que “Esta es la primera vez que venimos realizando este tipo de torneo, la idea es que se puede a desarrollar en todo el país el Futsal AFA; y Formosa como sede de la Fase Regional lo que hacemos es reconocer cada una de las sedes que se postularon y Formosa es la principal de la zona Noroeste-Noreste del país y la semana que viene vamos a estar confirmando todas las sedes, Patagonia, Centro, Buenos Aires Interior, esta y en la última Fase se sumarán los equipos que juegan en la Liga de AFA”. Agregando que “Tenemos muy buenas referencias de Formosa como sede sobre todo la infraestructura y por lo que recorrimos ayer podemos decir que cumple con los requisitos que queremos y es una sede que puede postilarse para la Fase Final pero aun no queremos ir mas allá sino que ahora trabajar para esto y después si es necesario ir mas adelante; Formosa es una gran plaza para el desarrollo del Futsal. Y todo esto puede sr un puntapié para que mas adelante Formosa cuente con un equipo profesional que compita también con los de Buenos Aires. Uno de los principales puntos es la infraestructura y en eso no habrá problemas; la hotelería que tampoco habría problemas y lo otro es el apoyo al torneo por parte de la Intendencia, la Gobernación, la LFF, eso también se evalúa todo el apoyo para poder realizar un torneo de jerarquía y sea virtuoso para todos”, finalizó.