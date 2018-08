La LNFA mas cerca

La Liga Nacional de Futsal Argentina, en su etapa Regional, se realizará en Formosa desde el 29 de agosto al 02 de setiembre en el Majestuoso Cincuentenario y con la participación de equipos locales, santiagueños y misioneros. Es un torneo realizado por AFA, con el apoyo e impulso de FIFA y la CONMEBOL, a través de sus Departamentos de Desarrollo. El ganador accederá a la Fase Nacional. Las diferentes etapas regionales, son organizadas por el departamento futsal de la liga de fútbol correspondiente. En este caso es la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La Fase Regional Noroeste se disputará entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre en el estadio Cincuentenario de la capital formoseña. Los 6 equipos se dividirán en dos zonas de 3 cada una. Jugarán todos contra todos y, el primero de cada zona clasificará a la final, cuyo ganador disputará la Etapa Nacional en diciembre, en sede aún por definir. En la Zona A estarán: Transportes Don Alcides (Oberá, Misiones) SUOEM (Santiago del Estero) FOECYT (Santiago del Estero) En la Zona B estarán: El Porvenir (Formosa) Sindicato de Correo (Fomosa) Benjamín FC (2 de Mayo, Misiones) CRONOGRAMA:: 29 DE AGOSTO: Arribo de las delegaciones. 30 de Agosto 1a. Fecha: Transportes Don Alcides vs. SUOEM El Porvenir vs. Sindicato de Correo 31 de Agosto 2a. Fecha: SUOEM vs. FOECYT Sndicato de Correo vs. Benjamín FC 01 de Septiembre 3a Fecha: FOECYT vs. Transportes Don Alcides Benjamín FC vs. El POrvenir 02 de Septiiembre: FINAL 1° Zona A vs. 1° Zona B Las entradas costarán 30$ por persona y habrá diversas promociones.