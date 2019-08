El Porve una vez mas

El Porvenir volvió a coronarse campeón de la Fase Regional de la Liga Argentina de Futsal y será por segunda ocasión consecutiva representante de esta parte del país en el Nacional. También formaron parte del torneo realizado en Misiones los equipos formoseños de Independencia que no logró acceder a la final por diferencia de goles co el rival de El Porve y Argentinos del Norte de Clorinda. Luego de ganar sus tres juegos en la fase de grupos, ante SUOEM 6 a 0; frente a Argentinos del Norte de Clirinda y mas tarde ante Berezoski 3 a 2 se metieron a la final del torneo donde derrotaron al local de La Franja 5 a 2 en tiempo suplementario. La Franja en la última fecha del grupo goleó en su partido 10 a 3 a Don Alcides y de esa manera no permitió que el también representante formoseño Independencia clasifique a la final por diferencia de gol. Ahora El Porve espera por sede de la Fase Final donde en la pasada edición logró terminar en el puesto once ante los mejores elencos de todo el país.