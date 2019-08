Ajustada derrota del Juvenil C20

El seleccionado juvenil C-20 de Formosa debutó con una derrota ajustada por 5 a 4 ante Caleta Olivia en el Campeonato Argentino de San Rafael, Mendoza. Hoy el Juvenil jugará dos partidos por la Zona "B". A pesar de arrancar en ventaja con un gol tempranero, el seleccionado dirigido por Fabian Ortíz no pudo y se quedó con las manos vacías. Se pudo observar un entretenido primer tiempo que finalizó empatado 3 a 3. En el complemento Caleta se puso dos goles arriba y Formosa fue a buscar el descuento que llegó de penal faltando casi tres minutos para el cierre. Esa diferencia de uno se mantuvo mantener a pesar de una chance inmejorable de igualar el juego.En la previa del encuentro, Metropolitana goleó a Posadas por 5 a 0 por la misma zona. El seleccionado de la capital formoseña mañana se medirá ante Tucumán (10:30) y por la tarde ante Posadas (18:30) en la Zona B. SÍNTESIS: Caleta Olivia (5): Agustín Martel (1), Alexis Olima (9), Daniel Rivera (10), Facundo Echeverria (13), Mauricio Ávila (14), Ezequiel Álvarez (2), Ezequiel Jara (5), Thiago Conejero (7), Luciano Garces (15), Brandon Romero (3), Alexander Ramírez (8), Anibal Castro (4), Agustín Estefo (12), Gonzalo Contreras (11), Agustín Formoso (6). DT: Damián Ojeda. AT: Néstor Zelaya. Del: Lidia Contreras. Formosa (4): Lucas Barreto (1), Hernán Casco (9), Guillermo Alvarenga (13), Facundo Pintos (5), Gonzalo Ortiz (7), Facundo Bogado (2), Tobias Flores (10), Luis Franco (4), Marcelo Ibarra (12), Ivan Lotfe (8), Emiliano Mareco (14), Eusebio Meza (3), Francisco Peralta (17), César Rojas (6), Lucas Zeniquel (11). DT: Fabián Ortiz. AT: Miguel Ángel Díaz. Del: Rolando Dos Santos. Goles PT: Facundo Pintos (F); Alexis Olima (CO); Gonzalo Conteras (CO); Facundo Bogado (F); Tobias Flores (F); Facundo Echeverría (CO). Goles ST: Gonzalo Conteras (CO); Mauricio Ávila (CO); Facundo Bogado (F).