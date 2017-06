El torneo de la Muni ya se juega

El torneo infantil de fútbol 5, organizado por la Dirección de Deportes del municipio capitalino, cumplió con la primera fecha del cronograma de partidos que nuclea a los equipos de numerosos barrios de la ciudad. Los encuentros fueron disputados el último fin de semana en el complejo deportivo La Recova. Los equipos que marcan presencia en este evento son: Deportivo Bolívar, del barrio Simón Bolívar, Defensores del Porve, de El Porvenir, Los Felinos, de La Colonia; Villa 14, del barrio San Juan Bautista, Defensores del Obrero, del barrio Obrero, Jóvenes del Norte, del barrio Mariano Moreno, La Poderosa, de Villa Mabel, Doce Fut 5, del Lote 111, Unión del 12, del barrio 12 de Octubre, y Jaguares, del barrio La Colonia. Estos fueron los resultados registrados al concluir la primera fecha: Categorías 2004-2005 ∙ Coquitos (2) Try (2) ∙ Coquitos B (2) Try (5) ∙ Galo (6) Villa 14 (0) ∙ Defensores del Obrero (1) Jóvenes del Norte (1) ∙ La Poderosa (10) Doce Fut 5 (1) ∙ Unión del 12 (0) Galo (1) ∙ Unión (2) Jaguares (1) ∙ Deportivo Bolívar (6) Defensores del Porve (2) Categorías 2006-2007 ∙ Municipal (4) Niños Unidos (4) ∙ Deportivo Bolívar (2) Defensores del Porve (2) ∙ Los Felinos (1) Villa 14 (0) Categorías 2008-2009-2010 ∙ Coquitos A (3) - Try (4) ∙ Niños Unidos (0) Municipal (8)