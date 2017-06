Tercera fecha del Infantil de la Muni

Con una masiva concurrencia de chicos y padres se desarrolló la tercera fecha del torneo Copa Municipalidad de Formosa, que organiza la Dirección de Deportes de la comuna capitalina. Todos los encuentros se disputaron en la jornada del sábado 17, en el complejo deportivo La Recova, y estos fueron los resultados que se registraron en las diferentes categorías, con sus respectivos goleadores:

Categorías 2008-09-10 ∙ Coquitos del Barrio la Pilar (1) (Gavilán Bautista) vs Urunday del Barrio Urunday (3) (González Mauricio -2- y Castillo Kevin 1). ∙ La Poderosa, del Barrio San Juan Bautista (2) (Román Brian y Ramírez Alessandro) vs Bohemio, del Barrio Municipal (2) (Ocampo Lautaro y Salinas Agustin) ∙ Trycolor de Barrio Obrero (2) (Insfran Jonathan -2) vs La Nueva Formosa, del barrio Nueva Formosa (0). ∙ Coquitos B, del Barrio La Pilar (2) (Martínez Mateo -2) vs Los Pekes del Barrio Namqom (0). ∙ Jaguarcitos de La Colonia (3) (Alcaraz Rodrigo -3) vs Niños Unidos del Simón Bolívar (2) (Cuenca Marcos y Baez Jonathan). ∙ El Try del Barrio Obrero (2) (Chespdan Mauricio y González Víctor) vs Urunday, del barrio Urunday (2) (Insfran Jonathan - 2). ∙ Coquitos del Barrio la Pilar (2) (Martínez Matías -2) vs Jaguarcitos del Barrio La Colonia (5) (Flor Gonzalo -3- y Salinas Gustavo -2). Categorías 2006-07 ∙ Coquitos del Barrio La Pilar (2) (Arena Mario -2) vs Defensores del Porvenir, del Barrio el Porvenir (5) (Romero Daniel -4 - y Vega Eduardo 1) . ∙ Niños Unidos del Simón Bolívar (3) (Montiel Franco -2- y Figueredo Daniel 1) vs Jóvenes del Norte, del Barrio Mariano Moreno (3) (Villalba Elias -2- y Bordón Carlos 1) ∙ La Poderosa, del Barrio San Juan Bautista (2) (Ayala Leonardo -2) vs Bolívar, del Barrio Simón Bolívar (0) ∙ Defensor Obrero, del barrio Obrero (4) (Esteban Marcos -2- y Fretes Marcos -2) vs Urunday, del Barrio Urunday (1) (Villalba Joaquin) ∙ Bohemio, del Barrio Municipal (4) (Díaz Gastón -2- Ocampo Lautaro y Silva Rodrigo) vs Trycolor del Barrio Obrero (1) (Ayala Lautaro) ∙ Los Felinos, del Barrio la Colonia (2) (Alcaraz Rodrigo -2) vs. Nueva Formosa, del Barrio la Nueva Formosa (0) Categorías 2004-05 ∙ La Colonia, del Barrio la Colonia (1) (Valdés Cristián) vs la Poderosa del San Juan Bautista (0) ∙ Bohemio, del Barrio Municipal (1) (Quiroga Renzo) vs. Urunday, del Barrio Urunday (1) (Villalba Joaquin) ∙ Def. del Obrero, del Barrio Obrero (5) (Esteban Manuel -4- y Fretes Jorge) vs. Porvenir, del Barrio El Porvenir (2) (Romero Mauricio -2) ∙ Niños Unidos, del Barrio Simón Bolívar (4) (Medina Diego -3- y García Walter) vs. Don Bosco, del Barrio Don Bosco (0) ∙ Coquitos, del Barrio La Pilar (0) vs Jóvenes del Norte, del Barrio Mariano Moreno (5) (Cañete Mauro -3- y Villalba Bryan -2). ∙ El Trycolor del Barrio Obrero (2) (Ayala Lautaro -2) vs Dep. Bolívar, del Barrio Simón Bolívar (0)