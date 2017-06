Cuarta fecha de la Copa Valores Ciudadanos

Se desarrollará este domingo 25, a partir de las 10 horas, la tercera fecha del torneo juvenil de fútbol 5“Copa Valores Ciudadanos”, en las instalaciones del Complejo Le Club, ubicado en Av. Juan B. Cabral 50. El certamen cuenta con la participación de numerosos equipos de diferentes barrios de la ciudady se disputa todos los fines de semana en distintos escenarios. Estos son los encuentros que se disputarán por una nueva fecha del torneo: Categoría 2002-03 Galo Mareco, del Barrio El Resguardo vs Sector F, del Barrio 2 de Abril Don Bosco vs El Bohemio, del Barrio Municipal Tricolor, del Barrio Obrero vs Juventud Unida, del Barrio Simón Bolívar Defensores de El Porvenir vs Docefut5, del Barrio 12 de Octubre. El Porve, del Barrio El Porvenir vs La Colonia La Poderosa, del Barrio San Juan Bautista vs Muni, del Barrio Municipal Defensores del Obrero, del Barrio Obrero vs Jóvenes del Norte, del Barrio Mariano Moreno. Categoría 2000-01 El Bohemio vs Don Bosco Tricolor vs Juventud Unida Los Acacharas, del Barrio Simón Bolívar vs Muni Defensores de El Porvenir vs La Colonia Docefut5 vs Sector F El Porve vs Defensores del Obrero Cándido Ríos, del Barrio la Nueva Formosa vs La 532, del Barrio Divino Niño La Poderosa vs Jóvenes del Norte