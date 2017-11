De Formosa para Boedo

El club San Lorenzo de Almagro estuvo presente en Formosa para reclutar jugadores en el club homónimo de nuestra ciudad; Valentín Vera, nacido en Formosa es casualmente el encarado de mirar jugadores para el Santo, “Una deuda pendiente de toda mi carrera que se me da ahora, no se medio con Newells, Boca, River o Grifa y ahora sí con San Lorenzo y busco aprovecharlo; de alguna manera devolverle a Formosa de dar un pasito mas para adelante. Mi corazón es Verde y Blanco en la época de Romero, Noguera, Agüero, jugué poco porque me fui de chico pero gracias al fútbol tengo lo necesario, estudie, entonces es una deuda que tenía y dije que iba a volver”, dijo. “Tengo la suerte de recorrer en todo el país, la nueva tendencia es jugar bien, ya no importa la altura, ni siquiera la velocidad, hay lentos físicamente pero rápidos de cabeza y lo compensan si reúne todo en un jugador es Messi o Maradona. Hay equipos que buscan altura, en San Lorenzo no es exclusivo eso”. “En Formosa hay muchos pero hay que hacer los trabajos en la edad que corresponda; hay con buenos recursos pero falta coordinación y eso hay que trabajarlo en la edad que se debe. Ojala entiendan el mensaje que traigo, Yo vengo para que el fútbol tenga una chance mas y en lugar de pelearse entre dirigentes, se junten planifiquen el futuro, que haya mejores canchas, que coman mejor los chicos, que estén mejor contenidos. Siempre hablamos del que llega pero solo uno de dos mil y nos olvidamos del resto entonces esto hay que tomarlo como una filosofía de vida”. “San Lorenzo evalúa la parte deportiva y la calidad humana y también los padres porque hay buenos jugadores pero los padres le cortan la carrera; por eso debe haber apoyo del club y de los padres”.