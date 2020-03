Todo armado para las Inferiores de la LFF

En reunión del Consejo Directivo de la LFF quedaron definidos los sistemas de disputa así como también el fixture de los torneos de Cuarta (clase límite 2001) y Quinta (clase límite 2004) categoría tanto en la LFF A como en la LFF B. Los torneos darán inicio el próximo 21 de marzo.

LFF A En la LFF A serán 20 los equipos que jugarán todos contra todos a una sola rueda. Clasificándose a la siguiente Fase los 8 mejores equipos. Jugando a partir de la Segunda Fase en play off a un partido: 1-8 (A); 2-7 (B); 3-6 (C); 4-5 (D). Luego A-D; B-C y posteriormente los ganadores pasarán a definir el campeonato. En caso de igualad durante en tiempo reglamentario se definirán por penales. El partido final se jugará en el estadio Don Antonio Romero. 1° fecha San Lorenzo vs. Deportivo Formosa 1° de Mayo vs. Fontana Sol de América vs. Garrido Municipal de Laishi vs. Herradura Independiente vs. San Martín Estrada vs. Sol de Mayo Defensores de Formosa vs. Antenor Gauna Patria vs. 8 de Diciembre Defensores del Rosario vs. Libertad San José Obrero vs. Chacra 8 LFF B Lo disputarán 20 equipos divididos en dos zonas de 10 equipos cada una. Tanto en la Zona 1 como en la Zona 2 los equipos cabezas de series serán de Tatané, Laishí, Villa Escolar al cual se sumará el equipo de Sargento Rivarola. Para la Segunda Fase se clasificarán al Grupo A Oro los tres primeros de cada grupo. Al Grupo B Plata el 4°, 5°, 6° y mejor 7°; los restantes irán al Grupo C Bronce. Jugarán por zona todos contra todos a una rueda y se consagrará campeón el ubicado en la posición uno de su grupo. 1° fecha Zona A Platense vs. Villa Jardín Merlo vs. Quilmes Mariano Moreno vs. Tatané La Cuadra vs. República Argentina San Agustín vs. Avellaneda Zona B Inter vs. 17 de Agosto Katrina vs. Estudiantes Domingo Savio vs. Estrellas de Laishí Rivadavia vs. Fátima 13 de Junio vs. Sargento Rivarola A tener en cuenta, los clubes que clasifiquen en las dos categoría jugarán siempre en el mismo escenario ya sea de local o visitante. Y todos los jugadores participantes deben estar inscriptos en el sistema COMET. El libro de pases finaliza el 20 de marzo para poder ser parte de los torneos de Inferiores.