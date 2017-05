Miércoles de fútbol

La primera fecha de la LFF A quedó reprogramada para este miércoles de manera íntegra y donde se disputará de esta forma los siete encuentros en 5 canchas diferentes. Así quedó la fecha inicial… DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 – CANCHA CLUB L. J. FONTANA 13.45 Hs. SOL DE MAYO vs. 8 DE DICIEMBRE 15.45 Hs. L. J. FONTANA vs. LIBERTAD DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 – CANCHA CLUB SARGENTO RIVAROLA 15.00 Hs. INTER vs. SAN MARTIN (A puertas cerradas) DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 – CANCHA CLUB SAN LORENZO 13.45 Hs. INDEPENDIENTE DE FONTANA vs. LA CUADRA 15.45 Hs. SAN LORENZO vs. DEFENSORES DEL ROSARIO DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 – CANCHA HERRADURA 15.30 Hs. DEFENSORES DE HERRADURA vs. J. M. ESTRADA DIA MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 – CANCHA CLUB SOL DE AMERICA 13.45 Hs. SOL DE AMERICA vs. 1° DE MAYO (Puertas cerradas) 15.45 Hs. PATRIA vs. DEFENSORES DE FORMOSA (Puertas cerradas)