Todo listo para la Segunda Fase

Este jueves empezará a jugarse la Segunda Fase de la LFF A, con la participación ahora de 12 equipos, divididos en 2 zonas de 6 cada uno y con ventaja para los que están en el Grupo A ya que serán 3 los clasificados a Semifinales en es zona mientras que en el Grupo B sólo el primero se meterá entre los cuatro mejores camino al título. De acuerdo a la clasificación en la Fase Regular, en la Zona A estarán: Independiente, Defensores de Formosa, Patria, Sol de AMérica, Fontana y San Mar´tin. En tanto que en la B lo harán; La Cuadra, Sol de Mayo, Libertad, 8 de Diciembre, 1° de Mayo yEstrada. DIA JUEVES 07 DE SETIEMBRE DE 2017 - CANCHA CLUB SAN MARTIN 16.00 Hs. SAN MARTIN vs. INDEPENDIENTE DE FONTANA DIA JUEVES 07 DE SETIEMBRE DE 2017 - CANCHA CLUB SOL DE AMERICA 14.00 Hs. 8 DE DICIEMBRE vs. SOL DE MAYO 16.00 Hs. SOL DE AMERICA vs. PATRIA DIA JUEVES 07 DE SETIEMBRE DE 2017 - CANCHA CLUB CHACRA 8 14.00 Hs. LA CUADRA vs. J. M. ESTRADA 16.00 Hs. DEFENSORES DE FORMOSA vs. L. J. FONTANA DIA JUEVES 07 DE SETIEMBRE DE 2017 - CANCHA CLUB L. J. FONTANA 16.00 Hs. 1º DE MAYO vs. LIBERTAD