"Seriedad y responsabilidad es la única manera"

El Independiente de Tuti Chaparro ya está en la final; ayer dejó eliminado a Sol de América y tras haber conseguida la clasificación al Federal C, ahora estará buscando su segundo título en su historia en la A del fútbol formoseño, “Fue importante las tres patas, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, se trabajó bien, con seriedad y responsabilidad, cosa que habíamos hablado con el presidente que con seriedad y responsabilidad era la única manera de conseguir algo”. “Logramos pasar a la final y ahora el último objetivo es salir campeón; también habíamos logrado entrar al Federal C. Quizás no se vio un buen fútbol pero dieron todo de los dos lados y el que cometía un error p una buena jugada hacía el gol y ganaba y así fue, nosotros aprovechamos y llegamos al gol”, dijo sobre el partido ante Sol. “Armamos un buen equipo, con una buena base que quedó del Federal C y le agregamos otros jugadores que se acoplaron al equipo y la idea de juego nuestra que es jugar bien con buen trato de pelota que a veces no se puede si no es en le estadio o en la cancha de Sol de América”.