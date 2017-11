El título del fútbol formoseño es Rojo

Independiente del barrio Fontana se consagró campeón del fútbol formoseño por segunda ocasión en su historia luego de vencer en la vía de los penales a 1° de Mayo 4 a 3 en el estadio Don Antonio Romero tras empatar durante los 90 minutos reglamentarios 0 a 0. El árbitro del encuentro fue Darío Tonutti quien expulsó a al capitán del Portu Rolando Rojas a los 7 minutos del segundo tiempo y a Matías Paredes a los 34 minutos del mismo periodo. Por segunda ocasión en su historia, el Rojo del barrio Fontana levantó el máximo trofeo del fútbol formoseño; anteriormente lo había hecho en el año 2013 y en la pasada temporada se quedó con las ganas tras caer en los penales, misma situación que ahora le dio un nuevo título. Con pocas situaciones de goles por cada equipos, el encuentro terminó 0 a 0; apenas un par de llegadas y de no tanto riesgo hubo de cada parte repartiéndose el balón por minutos para un sector del terreno de juego y por momentos para el campo contrario pero nunca con la claridad necesaria para poder llegar al gol. En el complemento, a pocos minutos de dar inicio, vio la tarjeta roja por una infracción el capitán del Portuario, Rolando Rojas quien además jugó su último encuentro ya que anunció su retiro mientras que con el correr de los minutos, pasando la media hora, también vería la tarjeta roja, esta vez por doble amarilla, el defensor del Portuario Matías Paredes. Independiente no supo encontrar los espacios aun con dos hombres mas en lo minutos finales y así debieron ir a los penales. Síntesis: Independiente (0): Adrián Ávalos, Pablo Cano, Diego Pedrozo, Pablo Torres, Hugo Jazmín, Egidio Ocampo, Nelson Portillo (Damian Delgado), Cristian González, Lucas Ojeda, Emanuel Fernández, Sergio García. DT: Tuti Chaparro. 1° de Mayo (0): Juan Añole, Matías Paredes, Denis Caballero, Luis Bernal (Wilfrido Aguilar), Gustavo Vallejos, Marc Kayumba, Orlando Vega (Juan Rivas), Fernando Rojas (César Velázquez), Luis Romero, Rolando Rojas, Pablo Mendoza. DT: Rolando Espinoza. Goles: no hubo Incidencias: ST: 7 min. exp. Rolando Rojas (1°deM); 34 min. Exp. Matías Paredes (1°deM) Árbitro: Darío Tonutti. Estadio: Don Antonio Romero Penales: Independiente: Sergio García (gol) Lucas Ojeda (gol) Cristian González (atajado) Hugo Jazmín (erró) Adrián Ávalos (gol) Emanuel Fernández (gol) 1° de Mayo: Guillermo Romero (gol) Pablo Mendoza (erró) Wilfrido Aguilar (gol) César Velázquez (gol) Marc Kayumba (atajado) Gustavo Vallejos (erró)