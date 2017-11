Raúl de la Cruz Chaparro, mas conocido como Tuti, fue quien guió de principio a fin a este Independiente campeón del fútbol formoseño y si bien aun no confirmó nada, “empezaremos a hablar ahora que terminó todo esto”, seguramente estará al frente del plantel para el Federal C, “Se trabajó bien desde el primer momento, hoy un poco sufrido pero se brindaron de la mejor manera los dos equipos, merecedores de esta final y se definió por penales y tuvimos la suerte nosotros de lograr el campeonato”, dijo el ex jugador del seleccionado argentino. Agregando que “El año pasado habían llegado a los penales y hoy se les dio a estos jugadores que se merecen porque durante todo el torneo se trabajó bien y con ganas, la ayuda y el apoyo de los dirigentes desde el primer momento”.