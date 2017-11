No fue de la mejor manera, con expulsión y sin título, pero ni uno ni lo otro podrá empeñar la trayectoria de Rolando Rojas, el ofensivo jugador de 1° de Mayo que en la tarde de hoy le dio adiós al fútbol, “Ya tenía pensando hoy retirarme, agradecido a todos mis compañeros y al cuerpo técnico y ala dirigencia y cada club por donde pase y confiaron en mi les agradezco de corazón, pero fue mi último partido no fue de la mejor manera por la expulsión y no haber ganado el título pero contento por todo lo que se hizo en el año”.