Defe inició la pretemporada

El plantel de Primera de defensores de Formosa empezó a movilizarse este lunes con el inicio de la pretemporada para afrontar el torneo Anual de la A en la LFF. “Trajimos refuerzos y sumamos además jugadores del personal policial muy interesantes que dependiendo del trabajo, esfuerzo y compromiso estarían debutando en este campeonato”, dijo su entrenador Ariel Garrido que trabaja con 33 jugadores. “El objetivo de la pretemporada es poder tener un buen resto físico que es los mas importante en el fútbol. El plantel está un poco renovado respecto al año pasado, que peleamos con varios jugadores de inferiores; hoy algunos jugadores se fueron a préstamo y ahora tenemos, gracias al Presidente del club, la posibilidad de contar con jugadores de mas experiencia para así jerarquizar el plantel; así que el objetivo será el de mantenerse entre los primeros cuatro de la tabla general a lo largo de la temporada. Para ello trajimos refuerzos y sumamos además jugadores del personal policial muy interesantes que dependiendo del trabajo, esfuerzo y compromiso estarían debutando en este campeonato”, dijo el DT. El entrenador Ariel Garrido cuenta con 33 jugadores en la actualidad, una base de la pasada temporada a la cual se sumaron una serie de jugadores de la casa pertenecientes a las fuerzas policiales y otros que viene de distintos clubes a saber: Eber Notario (volante por derecha ex Fontana), Oscar Cisneros, Gilbert Chamorro (volante central ex 8 de Diciembre y 1° de Mayo), el experimentado arquero Marcelo Báez, Denis Caballero (defensor polifuncional ex Sol de América), Luis Giménez (juvenil de 18 años que juega como delantero y realizó las Inferiores en Argentinos Juniors).