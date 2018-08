Defensores de Formosa llegó a la punta del torneo jugada diez fechas, por primera vez tendrá ese privilegio en forma solitaria y el objetivo de poder terminar entre los cuatro de momento marcha de la mejor manera para el conjunto Policial, “Contento por donde estamos porque cuando agarramos este año el equipo la idea era estar entre los cuatro y nos está yendo bien; le trasmitimos a los jugadores que la humildad está por sobre todas las cosas, aun no ganamos nada, se está trabajando bien y hay que seguir así todos los partidos”, dijo su entrenador Ariel Garrido. Defensores jugará el próximo martes ante San Martín, su escolta. A la espera del juego ante el Franjeado, que pasó para la semana que viene debido al pedido de postergación de parte de San Martín por compromisos fuera de la Provincia, Garrido realiza un balance sobre lo sucedido hasta el momento “Trabajamos toda la semana para estar donde estamos, queremos mentalizar a los jugadores del plantel que cada día se puede dar mas y mejorar tanto individual como colectivamente, las cosas están bien pero hay que seguir mejorando”. Agregando el DT que supo ser hasta hace muy poco tiempo atrás jugador emblema del club y hoy tiene a cargo la tarea de dirigir, “Se nos fueron dando los resultados, cada partido es diferente, por el rival, los terrenos de juego que a veces no ayudan mucho salvo una o dos canchas que te permiten jugar un buen fútbol que es lo que queremos trasmitir al equipo”. “Todas las fechas son distintas, vamos pasito a pasito, planificamos de acuerdo al rival, tenemos un plantel extenso, hay que agradecer a la Comisión Directiva por eso, y en base a eso vamos variando jugadores de acuerdo al rival y estamos para seguir creciendo, ojala sigamos por esta senda y lleguemos al fin del torneo lo mas alto posible”. Garrido fue partícipe de varias finales con Defensores de Formosa en su etapa de jugador pero los resultados en esas instancia nunca le fueron favorable, tanto en torneos locales como en los viejos Torneos del Interior, “No tuve la suerte o bendición de salir campeón como jugador, muchas finales, siempre dejando todo sin reprocharme nada a mi ni a mis compañeros, jugamos varias finales y no se dio, son situaciones del fútbol, y sería algo hermoso que como técnico salga campeón pero es algo lejano, nosotros vamos viendo partidos a partido, es largo, queda camino por recorrer pero y uno no deja de soñar que se de esa posibilidad pero siempre como estandarte la humildad y el sacrificio”, dice Garrido. Defensores de Formosa deberá afrontar su juego por la fecha 11 del Anual de la A el próximo martes 21 del corrientes a las 15:45 ante San Martín en la cancha de Sargento Rivarola.