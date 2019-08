Salvó el invicto y sigue en la punta

Pasó la fecha diez de la LFF A, en donde e puntero 1° de Mayo empató 2 a 2 ante 8 de Diciembre luego de ir abajo 2 a 0; además, San Lorenzo no para su ritmo y volvió a ganar al igual que Sol de América. Un gran triunfo se trajo Chacra 8 de Herradura al derrotar al dueño de casa Defensores de Herradura 3 a 2 y sumar así su segunda victoria en el Anual de la LFF A jugada diez fechas. Para los de Herradura, significó su sexta derrota en la competencia. Armando Mansilla, Armando Vega y Marcelo Baraiolo le dieron los goles al Albo, Para el local anotaron Cándido Miers y Adrián Romero con gol olímpico. En la cancha de Sol de América, por la fecha diez de la LFF A, Garrido llegó a su segunda victoria en el torneo y continúa en su búsqueda de escaparle al descenso. Derrotó 3 a 1 a Fontana con goles de Fernando González Núñez, Lucas Amarilla y Hugo Florentín. Para Fontana marcó el único tanto Gabriel Cardozo. El segundo turno en la cancha de Sol de América, en la continuidad de la fecha diez de la LFF A, San José Obrero venció 4 a 1 a Deportivo Formosa que no puede levantar cabeza sumado su cuarta derrota en la competencia. Fueron dos goles de Matías Paredes, mas uno cada uno para Ramiro Carabajal y otro mas de Ángel Brítez para el ganador. Mientras que para el Depor anotó Luis Fleitas. Sol de Mayo y La Cuadra protagonizaron un gran partido a primera hora en la cancha de Sol de América empatando 3 a 3, en uno de los juegos correspondientes a la fecha diez de la LFF A; ambos pelean en la parte baja de la tabla de los promedios buscando quedarse en la categoría hidno que de momento La Cuadra sería uno de los equipos que baje a la LFF B si el torneo terminase hoy. Como local y por la fecha diez de la LFF A, Sol de América goleó 5 a 3 a Patria y continúa siendo el único escolta del puntero 1° de Mayo además de ser junto al Portuario los dos únicos equipo que siguen invictos en la competencia. Para el Decano fue la sexta derrota y de esta forma empieza a decirle adiós a los primeros cuatro lugares que le darían la clasificación a la siguiente instancia. El Portuario logró empatarle 2 a 2 a 8 de Diciembre luego de ir abajo 2 a 0 al término del primer tiempo y de esta manera conservó el invicto en el torneo Anual de la LFF A jugada diez fechas a la vez que también se mantiene como el único puntero. Fue en el estadio Don Antonio Romero logrando los goles de Ocho los jugadores Alan Salesky y Lucas Velázquez; para 1° de Mayo marcaron Guillermo Romero y Hernán Castillo. A primera hora en el escenario mayor del fútbol formoseño, en el estadio Don Antonio Romero, Defensores de Formosa y Libertad igualaron 1 a 1 por la fecha diez del torneo de la LFF A dejando pasar la chance el Policía de poder escalar hasta el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En cuanto al Rayado, a esta altura perdió mucho terreno en la lucha por meterse en la clasificación a las Semifinales. San Lorenzo se ha trasformado con el correr de las fechas en uno de los protagonistas del torneo de la LFF A, sumando en la fecha diez su victoria número siete para ser así el tercero en la tabla de posiciones y meterse por ende hasta el momento a las semifinales de la competencia recordando que esta temporada fue su vuelta a la categoría. Derrotó como local 3 a 1 a Municipal de Laishí. San Agustín quiere quedarse al menos una temporada mas en la máxima categoría del fútbol formoseño y para ello sabe no debe dejar pasar oportunidades de victorias; así lo hizo en la cancha de San Lorenzo por la fecha diez del torneo al derrotar 4 a 1 a San Martín que con esta derrota perdió importantes lugares en la pelea por clasificar, recordando es el defensor del título. Por la fecha diez del torneo de la LFF A se enfrentaron en cancha de dos equipos necesitados de puntos. Se trata de Independiente del barrio Fontana y Estrada, con victoria para el Rojo 3 a 2 aunque de igual manera sigue lejos de la lucha por meterse en la semifinales. Para el Albiverde significó su octava derrota que lo deja en el último lugar de la tabla de posiciones y empieza a ver mas de cerca los puestos de descenso.