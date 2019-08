Santo imparable

El Portuario, líder del torneo, empató su segundo juego consecutivo y si bien mantiene la punta se acerco a sólo una unidad San Lorenzo que ganó su séptimo juego consecutivo; también se metió entre los cuatro de momento Defensores de Formosa al igual que Sol de América. Defensores de Formosa sumó tres puntos en la cancha de Sargento Rivarola al derrotar 3 a 1 a La Cuadra por la fecha once de la LFF A y así volver a meterse luego de varias fechas entre los cuatro primeros del Anual; el encuentro no concluyó normalmente ya que sobre los 20 minutos del complemento, el equipo de La Cuadra retiró su equipo por no coincidir con el árbitro del partido en sus decisiones. Lucas Ojeda dos veces y uno mas de Sebastián Ramírez fueron los goleadores en el ganador mientras que Walter Castillo sumó en La Cuadra que se encuentra en zona de descenso. En el reducto de Fontana, fue empate 3 a 3 entre el dueño de casa y Sol de Mayo por la fecha once de la LFF A; Oscar Echeverría, Rolando Guerrero y Nahuel Vargas fueron los goleadores en el Aurinegro mientras que Gilberto Sanabria y dos de Gabriel Cardozo fueron los goles para Fontana. El segundo turno en la cancha de Fontana fue para dos que pelean arriba en la LFF A, 8 de Diciembre y Sol de América que no lograron sacarse ventajas y de esta manera empataron 0 a 0. Para Ocho significó salir de la zona de clasificación aunque tiene un partido por completar mientras que el equipo del barrio San Miguel sigue dentro de los puestos de clasificación. En la cancha de Chacra 8 y a puertas cerradas por la sanción que pesa sobre el Rayado, empataron 2 a 2 Libertad y Defensores de Herradura en uno de los partidos correspondientes a la fecha once de la LFF A; Cándido Miers y Rdrigo Ortellado le dieron los goles a los de Herradura. El Decano retornó al triunfo luego de su derrota en la fecha anterior y lo hizo tras vencer 1 a 0 a Independiente del barrio Fontana que a diferencia de la pasada temporada, hoy se encuentra muy lejos de la clasificación. Bocha Ramírez le dio el único gol a Patria y al partido que formó parte de la 11° fecha de la LFF A. En un encuentro clave por el descenso, en la cancha de Sargento Rivarola, Garrido le ganó 1 a 0 a San Agustín, sumando su segundo triunfo en fila además de contar ya con tres juegos invictos. Aunque aun se mantiene en zona de descenso pero ahora acortando distancias con su rival de esta tarde y otros. El único tanto de la tarde fue obra de Fernando González Núñez. San Martín y Estrada empataron 0 a 0 en la cancha de Sol de América a primera hora por la fecha 11 de la LFF A; empate este que aleja al Franjeado de la zona de clasificación a Semifinales a la vez que mantiene al Ateneo aun en la última colocación en la tabla de posiciones. San Lorenzo llegó a su séptima victoria consecutiva jugada 11 fechas de la LFF A y se transformó en el nuevo escolta, a un punto, del líder 1° de Mayo. Lo hizo tras golear 4 a 1 a Deportivo Formosa en la cancha de Sol de América en el segundo encuentro disputado en dicho reducto esta tarde. Javier Díaz fue el goleador de la tarde con tres tantos aportando uno mas para el ganado Sebastián Ibarra. Mientras que Esteban Riquelme anotó el único tanto del Depor. El Portuario no pudo ante Municipal de Laishí en esa localidad y empató 2 a 2 en el partido por la fecha once de la LFF A; fue el segundo empate en fila para 1° de Mayo que continúa como líder del torneo pero ahora a sólo un punto de su escolta San Lorenzo. Germán Paniagua y Guillermo Romero los autores de los tantos en el puntero. Para el dueño de casa marcaron Jhonatan Soto y Ezequiel Quiróz.