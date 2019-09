Los primeros en meterse en Semis

Sol de América y 1° de Mayo se aseguraron un lugar en las Semifinales de la LFF A tras jugarse la fecha 16 del torneo en tanto que en la parte de abajo festejaron importantes victorias Garrido y San Agustín en busca de quedarse en la divisional. San Agustín le ganó en la cancha de Fontana un partido vital a Estrada en la recta final de la LFF A para poder quedarse en Primera; Sanagus –que estrenó casaca- venció 3 a 1 con goles William Ayala, Martín Rojas y Martín Benítez. Si bien aun no sale del descenso, jugada 16 fechas, San Agustín sabe que sólo le queda seguir sumando y ahora lo hizo ante un rival directo por mantener la divisional. Garrido quiere quedarse en Primera y en la parte final de la LFF A no deja de sumar puntos que hasta ahora lo dejarán un año mas en la categoría; esta vez derrotó 4 a 2 a Deportivo Formosa en la cancha de San Lorenzo con goles de Edgard Florentín, dos de Ariel González Núñez y uno mas para Nahuel Florentín. Para el Depor marcaron Aníbal Ovelar y Jorge Pellegrini. En la cancha de Chacra 8, 8 de Diciembre dio un paso mas para la clasificación y pelear el campeonato en la LFF A tras vencer 2 a 0 a La Cuadra que vive otra realidad ya que se encuentra en el último lugar en los promedio del descenso y no sólo deberá hacer todo bien de acá al final sino que también deberá esperar otros resultados como para poder quedarse en la categoría. El partido fue válido por la fecha 16. En la cancha de San Lorenzo se puso en marcha la fecha 16 del torneo de la LFFA y en un partido clave para seguir con netas chances de poder meterse a las Semifinales del torneo, Defensores de Formosa goleó 4 a 0 al dueño de casa. Dos goles de Acosta, uno mas para Estigarribia y el restante de Duarte, los goles del elenco Policial. El puntero 1° de Mayo goleó 4 a 1 a San José Obrero en uno de los juegos que abrió la fecha 16 de la LFF A para de esta manera asegurarse al menos una jornada mas la punta de la competencia y aasegurarse la clasificación a Semifinales. Alejandro Álvarez de penal, Elías Landa, Cornelio Vargas y Junior Agüero le dieron los goles al ganador. En uno de los clásico que tiene le fútbol formoseño, Patria goleó como visitante 4 a 0 a Fontana con dos goles de Sebastian Caniza, Brian Barcelona y Favio Gómez de penal. Patria sumó de esta manera en la fecha 16 del torneo de la LFF A su séptima victoria aunque quedó lejos aun de poder acceder a las Semifinales. Como local, Sol de América derrotó 2 a 0 a Defensores de Herradura para mantener la puntra y se clasificó a las Semifinales del torneo de la LFF A cuando aun restan tres jornadas para terminar la Fase Regular. El autor de ambos goles fue el jugador Axel Aguayo. Por el lado de los de Herradura, se complicó en la recta final del torneo y peligrar su continuidad en la divisional. En la cancha de San Lorenzo, por la fecha 16 de la LFF A, Independiente no pudo sumar su segunda victoria consecutiva y terminó cayendo frente a Libertad de Eva Perón 2 a 1. Ambos se ubican en mitad de tabla y para el Rojo muy lejos quedó la campaña del pasado año cuando fue uno de los semifinalista de la competencia, situación que este año ya no se repetirá.