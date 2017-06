Hay fecha y grupos para el Comunitario

Luego de una reunión realizada con todos los delegados de los clubes participantes, quedó establecida la fecha del domingo 2 de julio para el inicio del Torneo de Fútbol Comunitario 2017, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad. Del mismo participarán, como ocurrió en la edición anterior, numerosos representativos de diferentes barrios de la ciudad, como así también algunos equipos del interior provincial. En la misma reunión quedó confeccionado el fixture, los grupos y la primera fecha del torneo. El primer capítulo del certamen contempla la realización de los siguientes encuentros: Grupo A Diablitos del Eva Perón vs Academia del Barrio Eva Perón Atlético Simón Bolívar vs Pintores Unidos, del Barrio Eva Perón Atlético Eva Perón vs Atlético Bolívar, del Barrio Simón Bolívar Grupo B Deportivo Español, del Barrio Urbanización España vs Defensores San Antonio, del Barrio San Antonio Itatí Fútbol Club, del Barrio Itatí vs Los Leones de Villa Lourdes San Antonio vs Los Tigres de San Juan Grupo C Nuevo Centenario,del Barrio Eva Perón vs Sacachispas, del Barrio Simón Bolívar Municipal, del Barrio Municipal vs Bajo San Juan, del Barrio San Juan Bautista Libre: Caacupé, del Barrio Eva Perón Grupo D Santa Rosa, del Barrio Santa Rosa vs Villa 14, del Barrio San Juan Bautista Santo de Avellaneda, del Barrio San Juan Bautista vs Desamparados, del Barrio Villa del Carmen San Jorge vs Jaguares, del Barrio La Colonia Grupo E Deportivo Liborsi vs Nacional Formosa, del Barrio 12 de Octubre Libertad, del Barrio 12 de Octubre vs Deportivo Nacional, del Barrio El Quebrachito Grupo F Cruz del Norte, de Villa del Rosario vs Laprida, del Barrio Mariano Moreno Universitario, del Barrio Fontana vs Internacionale, del Barrio Obrero Munihacienda, del Barrio Don Bosco vs Academia Formosa, de Villa Lourdes Grupo G SportivoAntenor, del Barrio AntenorGauna vs Sportivo Indio, del Barrio Namqom San Isidro vs 19 de Abril, del Barrio Namqom Sportivo Qom vs Emilio Tomás Grupo H 19 de Abril,de Misión Lahisi vs Defensores de San Hilario Barcelona, del Barrio Villa del Carmen vs 7 de Diciembre, de Mariano Boedo San Antonio de Padua, del Barrio Simón Bolívar vs Deportivo Villa del Carmen Grupo I Sector F, del Barrio 2 de Abril vs Atlético 4 de Marzo, del Barrio Juan Domingo Perón Bajo San Juan, del Barrio San Juan Bautista vs Defensores del 20 de Julio Atlas, del Barrio Eva Perón vs Atlético Illia, del Barrio Illia