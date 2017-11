"Vine para ayudar a no descender y logramos el ascenso"

El héroe de la tarde en el estadio Don Antonio Romero fue Ramón Rojas, autor de los dos goles que le dieron el ascenso a Sanagus; jugador que estaba en la A y prefirió baja r ala B para “ayudar a mi equipo a no decender” con tremendo premio final que fue todo lo contrario, el ascenso. “Creo que hace un mes atrás nadie creía menos cuando perdimos el primer partido del Hexagonal; no le queríamos jugar de igual a igual porque físicamente están mejor que nosotros pero dentro de la cancha es 11 contra 11 y el fútbol tuvo estas cosas y estas sorpresas y dimos el batacazo”, dijo. “Yo estaba en Estrada y baje a la B y todos decían que me iba a ir a la C, nadie iba a creer que iba a lograr este ascenso. Yo quería ayudar a mi equipo y salvar a San Agustín del descenso y con goles le ayude y ascendimos”.