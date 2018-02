Todo resuelto y hay ascendidos a la LFF B

Desde el pasado año, cuando se conocían en cancha los dos ascendidos a la LFF B desde la LFF C, dieron inicio una serie de protestas por parte de los equipos perdedores y apelaciones de los ganadores lo cual llevó a que el Consejo Federal se deba expedir previo paso de cada caso por la LFF. Es así que en los últimos días se dio a conocer que Domingo Savio -foto- y 17 de Agosto finalmente son los ascendidos quedando en la C Villa Jardín y República Argentina. En los próximos días deberán jugar la final pero con la tranquilidad de que ambos jugarán en la LFF durante el 2018. EXPEDIENTE Nº 3928/18 6 Club Villa Jardín- Recurso de Apelación s/ resolución Liga Formoseña de Fútbol de fecha siete de diciembre del año 2017. B.O n° 2/17.- Ciudad Autónoma de Buenos aires, 20 de Febrero de 2018 VISTO. El Club Atlético Villa Jardín, afiliado a la liga Formoseña de Fútbol, presenta Recurso de Apelación contra la resolución del Honorable Tribunal de Penas de la Liga Formoseña de Fútbol, B.O. 42/17 de fecha 7 de diciembre del año 2017, que resuelve: “ dar por perdido el partido al Club Villa Jardín, conforme a los considerandos; 2) aplíquese art. 25 siguientes y concordantes del Reglamento para categoría “C” torneo 2017, artículos 107, 52 siguientes y concordantes del Reglamento de Transgresiones y Penas.- CONSIDERANDO Que el club recurrente, Atl. Villa Jardín, fundamenta sus agravios en los siguientes argumentos: a) Que el peticionarte – recurrente Club 17 de Agosto, no cumplió al formular la protesta con el art. 13 del T. T. y P., ya que su presentación no fue efectuada en términos claros y precisos ni tampoco señala la reglamentación transgredida; b) Que los jugadores en cuestión se encontraban habilitados por la Liga Formoseña; c) En cuanto al jugador Oviedo Hernán fue autorizado por el presidente alterno de la comisión de pases para gestionar la solicitud de pases y su posterior habilitación definitiva d) Que el jugador Oviedo Hernán fue habilitado por la comisión de pases con la verificación de la secretaría administrativa e) Solicita se deje sin efecto la resolución del Tribunal de Penas de la Liga Formoseña de Fútbol y mantener el resultado que se diera en la disputa del partido por no haber transgredido reglamentación alguna RESULTANDO. Que de la resolución del Tribunal de Penas de la Liga Formoseña de fútbol, B.O. 42/17 de fecha 7 de diciembre del año 2017, se desprende que el argumento que invoca el Tribunal de disciplina, para sancionar al Club Villa Jardín con la pérdida de puntos en el partido vs. 17 de Agosto, es la indebida inclusión del jugador Hernán OVIEDO DNI 31.406.489 declarando que su habilitación es nula por haberse efectuado en forma extemporánea, toda vez que no se han cumplido los siete días que establece el reglamento para el pedido de pase y acreditación del diagnóstico de la lesión del jugador a reemplazar, trámite que se efectuó recién en fecha 14 de septiembre del 2017.- En cuanto a los jugadores, Carlos Iván DUGO y Matías Ezequiel GIMENEZ, que fueran también motivo de la protesta, el Tribunal de Disciplina considera que no existen en el trámite elementos que permitan sostener que en las fechas en que fueron habilitados ambos jugadores, el libro de pases se encontraba cerrado, por lo que se considera que los jugadores referidos se encuentran habilitados. Lo expuesto demuestra que el recurrente no tiene agravios en tal sentido. En conclusión, nos cabe analizar si efectivamente el Tribunal de Disciplina de la Liga Formoseña de Fútbol ha efectuado un análisis arbitrario de la situación del Jugador Hernán OVIEDO, o bien lo que ha resuelto se ajusta a derecho. Consideramos que el Recurso de Apelación debe ser rechazado, y confirmar en todas sus partes la resolución motivo del recurso de apelación, toda vez que este Tribunal de Disciplina advierte que la normativa invocada por el Tribunal sancionador se encuentra vigente 7 y que la habilitación otorgada oportunamente al Jugador Oviedo Hernán debe ser declarada nula por cuanto el órgano administrativo se apartó de la reglamentación. Por lo expuesto este Tribunal de Disciplina del Interior, RESUELVE. 1º) No hacer lugar al Recurso de Apelación Interpuesto por el Club Villa Jardín de la Provincia de Formosa, y en consecuencia confirmar, en lo pertinente, la Resolución dictada por el Honorable Tribunal de Penas de la Liga Formoseña de Fútbol.- 2º) destinar a cuenta de gastos administrativos el importe depositado por el recurrente. 3º) Publíquese, Notifíquese, Archívese. EXPEDIENTE Nº 3927/18 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de febrero de 2018.- VISTO: 5 La Apelación deducida por el Club Atlético Social Deportivo y Cultural “Domingo Savio”, en contra de la Resolución dictada por el Tribunal de Penas de la Liga Formoseña de Fútbol en fecha 07/12/2.017, publicada en el Boletín Oficial 42/17, por la que le dió por perdido a la Entidad de mención, el partido que por el Torneo Oficial Categoría “C” 2.017 de la Liga Formoseña de Fútbol le ganara el día 23 de Diciembre de 2.017, en definición por penales tras empatar cero a cero, a su similar del Club Barrio República Argentina; y CONSIDERANDO: Que el recurso de que se trata fue deducido en tiempo útil y legal por la Institución apelante, habiendo - de igual modo - realizado la misma el depósito de ley a los fines de viabilizar el tratamiento de los agravios por este Tribunal; y RESULTANDO: Que de la compulsa del Expediente de la referencia surge que el error en un dígito en el número de documento del jugador Sánchez Alejandro Toribio es un mero error material de la misma laya o entidad de aquellos otros errores que el propio Tribunal de Penas de la Liga Formoseña le indultó al Club Atlético Social, Deportivo y Cultural “Domingo Savio”, el que en la planilla del cotejo de que se trata invirtió los nombres de pila de tres de sus jugadores (Cardozo, Pérez y Melgarejo), sin que ello obstase a su adecuada identificación.- Por ello en el caso del aludido Sánchez se debe sustentar idéntico criterio , ya que a este se lo puede identificar perfectamente no obstante el error en un dígito en su número de documento , pese a lo cual el Tribunal Aquo se contradijo – e inexplicablemente - utilizó un criterio disimil respecto a aquella otra situación en que consideró irrelevante los errores materiales incurridos en el orden de los nombres de pila de los jugadores ut supra mencionados , por parte del Club Domingo Savio, según lo ya explicitado.- En virtud de tales consideraciones, este Tribunal sin pretender adentrarse en el espíritu del Reglamento que para el Torneo de que se trata dictó la Liga Formoseña de Fútbol, considera que cuando en su art. 23 dicho Reglamento habla de “rectificación” de datos consignados en la lista de buena fe, se refiere a situaciones diversas a las de un mero e insignificante error material de tipeo en un dígito del número de documento de un jugador, que de acuerdo a lo ya considerado, en modo alguno impedía identificar suficiente e indubitadamente al mismo, por lo que dicho extremo nunca pudo ser considerado como causal para acoger una protesta como lo hizo el Tribunal de la Liga Formoseña de Fútbol.- De igual modo tampoco tenía entidad para acoger la protesta del Club Barrio República Argentina , la supuesta omisión incurrida por el Club Domingo Savio, que al incorporar como refuerzo al jugador José A. Guerrero D.N.I. nº 34.508.241 (fs. 12 ), no especificó la calidad en que dicho jugador se incorporaba a esa Institución, ya que conforme surge de las propias constancias de autos , el aludido Guerrero figura con su firma a favor del Club Domingo Savio como “habilitado definitivo”, desde el 24 de Junio de 2.005 , según el informe de la Liga Formoseña de Fútbol , el que glosa a fs. 24.- Por ello también en cuanto a este punto corresponde acoger la Apelación planteada por el Club Domingo Savio, pues tratándose del caso de un jugador propio, aún cuando el mismo sea incorporado a la lista de buena fe en la oportunidad en que se incorpora a los refuerzos, dicha situación no modificaba en absoluto el status del jugador en cuestión , por lo que a su respecto no resultaba necesario formular aclaración alguna .- 6 Por lo expuesto precedentemente el TRIBUNAL DE DISCIPLNA DEPORTIVA DEL INTERIOR, RESUELVE: 1) Hacer lugar a la apelación deducida por el Club Domingo Savio en contra de la Resolución de fecha 07 de Diciembre de 2.017(Boletín Oficial 42/17), conforme a los argumentos de hecho y derecho vertidos en los considerandos y resultandos del presente fallo.- 2) Ratificar el resultado deportivo registrado en el campo de juego, incluida la tanda de penales.- 3) Devolver el importe depositado por el Apelante al plantear su Recurso.- 4) Comuníquese, publíquese y archívese.-