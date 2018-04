"Esta tiene que ser la vencida"

San José Obrero afrontará desde el domingo cuando enfrente a Platense el inicio del Torneo reestructuración que dará 6 ascensos a la categoría A del fútbol formoseño, “Tenemos una revancha, el año pasado se no escapó ahí el ascenso. Hay que lograr el ascenso, no defraudar a los hinchas; hace tres años que no estamos en la A, y es el lugar donde tenemos que estar. El año antepasado perdimos en Semis y el año pasado en la Final así que ahora, la tercera, tiene que ser la vencida”, dijo el entrenador José Cheli Arce. “Estamos trabajando duro, tratando de armar lo mejor porque son tres partidos claves. El rival será primero Platense, difícil, asíque trabajando con los refuerzos que se acoplen a l a base del equipo del año pasado que quedó y así presentar lo mejor que tenemos”.