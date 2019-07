La punta no cambia

La quinta fecha de la LFF B tiene ahora como líder al equipo de Platense que con su empate y derrotas de sus seguidores le alcanzó para seguir siendo el líder del torneo jugada cinco fechas. Entre otros resultados, Avellaneda –foto-volvió a ganar y cada vez está mas arriba. De visitante en el barrio Santa Isabel, Avellaneda se hizo fuerte y derrotó al dueño de casa argento Rivarola 2 a 0 con goles de arco a arco por parte de su arquero Marcelo Lezcano, el uno del equipo se lució con un potente saque desde su área, la pelota viajó por toda la cancha hasta picar frente al portero rival y meterse; y el restante de Juan Acosta. Con los tres puntos Avellaneda se mantiene arriba muy cerca del primer lugar. Para Sargento no está siendo un buen inicio de torneo ya que tras haber ganado en la fecha anterior su primer partido, ahora sumó cu cuarta derrota. La cancha de Sargento Rivarola fue escenario para el partido entre Deportivo Tatané y Antenor Gauna por la quinta fecha de la LFF B; el juego terminó 2 a 2 y no pudo de esta manera llegar a l apunta Antenor Gauna ante un rival como Tatané que poco a poco parece ir acomodándose en la categoría. El segundo turno en la cancha de Chacra 8 por la quina fecha de la LFF B fue para Platense y 13 de Junio que empataron 2 a 2. Los goles del Tense fueron convertidos en sendas oportunidades por Claudio Martínez. Para los del Eva Perón marcaron Ricardo Aguilera y Cristian Agüero. Dirigió el partido Milciades Mallorquín. En el reducto de San Lorenzo, Villa Jardín sumó su segundo triunfo y además le cortó la racha ganadora que traía Atlético Rivadavia tras vencerlo 3 a 1 por la fecha seis de la LFF B; los goles del equipo del barrio donde nadie se enoja fueron convertidos por Vicente Riquelme, Leandro Gavilán y Gustav Aranda; en tanto que Víctor Romero aportó el único gol para Rivadavia. Fue árbitro del encuentro el señor Luis Jara. En Chacra 8, Fátima y Estrellas de Laishí protagonizaron uno de los partidos con mayor cantidad de goles en la fecha empatando 3 a 3. Los goles para el Albiceleste, que hasta el momento no ganó en lo que va de la temporada, fueron anotados por Rubén Amarilla, Cristian Salto y Rodrigo Recalde. Y los tantos para los de Laishí lo hicieron Nicolás Cardozo, Cristian Chamorro y Ramiro Candia. Dirigió Claudio Amarilla. Dio inicio la fecha cinco del torneo de la A con el encuentro entre Deportivo Formosa y Defensores de Formosa que terminó empatado 2 a 2; dos veces estuvo en ventaja el equipo Policial, primero por medio de Sebastián Ramírez en el primer tiempo y luego a través de Lucas Ojeda en el complemento. Y en los mismos periodos el Depor llegó al empate y en sendas ocasiones por medio de los penales: primero fue Jorge Pellegrini y luego Diego López. El partido tuvo lugar en la cancha de Sol de América y fue arbitrado por Ariel Moreno quien expulsó a Adrián Cuquejo y Marcelo Aranda en el Depor y a Ángel Caballero en Defensores de Formosa. Iniciando la fecha cinco de la LFF B, Defensa y Justicia obtuvo su segundo triunfo de la temporada al ganarle 1 a 0 a Mariano Moreno. El gol llegó en la parte final del partido y lo marcó el jugador Matias Solis, mismo jugador que se iría expulsado minutos mas tarde junto al defensor de Mariano Moreno Lucas León. El partido tuvo lugar en la cancha de Sol de América y fue dirigido ppr Rodrigo Martinez. La cancha de Sargento Rivarola recibió un solo partido en la jornada del jueves y fue por la quinta fecha de la LFF B donde Domingo Savio derrotó 2 a 0 a Unión Divino Niño que es uno de los elencos de la categoría que todavía no pudo sumar de a tres. Bruno Espínola y Gabriel Ruiz fueron los autores de los goles en el Granate. República Argentina se quedó con los tres puntos en la fecha cinco de la LFF B luego de derrotar 2 a 0 a Katrina que hasta acá sólo pudo conseguir dos empates en la competencia. Los goles de CARA lo consiguieron el defensor Orlando Bareiro y el delantero Ramón Monasterio. El juego se disputó en la cancha de Fontana. El segundo turno en la cancha de Fontana lo tuvieron por la quinta fecha de la LFF B los equipos de Estudiantes del barrio San Francisco e Inter de barrio Obrero, encuentro que terminó con la victoria del Lagunero 3 a 1 dejando de esta manera sin chances al Pincha de subirse a la punta al menos hasta que se complete la fecha. Kevin Escobar, de penal, anotó el gol para Estudiantes. Mientras que para Inter lo hicieron Pablo Giménez dos veces y el restante de Rodrigo Piris. Además, Defensores del Rosario perdió 2 a 1 ante 17 de Agosto.